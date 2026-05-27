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25 ट्रैक्टर, 6 जेसीबी और 5 पोकलेन ज़ब्त, अवैध खनन माफिया पर अलवर पुलिस का एक्शन

Alwar News : अलवर पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 25 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां, 6 जेसीबी और 5 पोकलेन मशीनें जब्त की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 7 से 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस की इस रणनीति ने माफिया के मजबूत मुखबिर तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिससे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला.

Edited byPragati PantReported byJugal Kishore
Published: May 27, 2026, 07:57 PM|Updated: May 27, 2026, 07:57 PM
25 ट्रैक्टर, 6 जेसीबी और 5 पोकलेन ज़ब्त, अवैध खनन माफिया पर अलवर पुलिस का एक्शन
Image Credit: Alwar News

Alwar News : अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर खनन माफिया में हड़कंप मचा दिया. जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर प्रशिक्षु आईपीएस कार्तिकेय वर्मा के नेतृत्व में तीन थानों की पुलिस और क्यूआरटी टीम ने तड़के गोपनीय रणनीति के तहत इलाके की चारों ओर से घेराबंदी कर छापेमार कार्रवाई की.

अचानक हुई पुलिस की घेराबंदी, करोड़ों की गाड़ियां जब्त

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पुलिस टीम ने इस बार सरकारी वाहनों के बजाय 7 निजी गाड़ियों का इस्तेमाल किया और दो अलग-अलग रास्तों से एक साथ कार्रवाई को अंजाम दिया. अचानक हुई इस घेराबंदी से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. कई माफिया वाहन लेकर भागने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस ने सभी को मौके पर ही काबू में कर लिया. इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 25 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां, 6 जेसीबी और 5 पोकलेन मशीनें जब्त की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 7 से 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस की इस रणनीति ने माफिया के मजबूत मुखबिर तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिससे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला.

नेटवर्क के पीछे कौन-कौन जांच में जुटी पुलिस

एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि बजरी के अवैध खनन की पुख्ता सूचना मिलने के बाद विशेष टीम गठित कर यह कार्रवाई की गई. वहीं प्रशिक्षु आईपीएस कार्तिकेय वर्मा ने पूरी कार्रवाई का नेतृत्व किया, जिसे जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. कार्रवाई के बाद पुलिस और खनन विभाग अब इस अवैध कारोबार के पीछे जुड़े लोगों की जांच में जुट गया है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस नेटवर्क के पीछे कौन-कौन से प्रभावशाली लोग शामिल हैं. साथ ही जिस जमीन पर खनन किया जा रहा था, उसके खातेदारों से भी पूछताछ की जाएगी.

प्रारंभिक जांच में करोड़ों रुपये के अवैध खनन की आशंका जताई जा रही है. विभागीय रिपोर्ट और पैमाइश के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, वहीं जब्त वाहनों के मालिकों पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है.

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Pragati Pant

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प्रगति पंत अवस्थी ज़ी राजस्थान डिजिटल को लीड कर रही हैं. 13 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ उन्होंने टीवी से डिजिटल तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बदलते ट्रेंड्स को तेजी से अपनाने और खबरों के नए और असरदार एंगल तलाशने में उन्हें महारत हासिल है. इससे पहले वे फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर कार्य कर चुकी हैं.

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