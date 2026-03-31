अलवर में पुलिस पर फायरिंग! SHO के कान के पास से निकली गोली, 3 बदमाश गिरफ्तार

Alwar News: अलवर के खेड़ली इलाके में सर्राफा व्यवसायी हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी. इस दौरान थानाधिकारी अरुण सिंह और एक हेड कांस्टेबल बाल-बाल बच गए. पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से देशी कट्टे और कारतूस बरामद हुए. आरोपियों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनसे पूछताछ जारी है.
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Alwar News: अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र में सर्राफा व्यवसायी हत्याकांड से जुड़े संदिग्धों की तलाश में गई नदबई पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी. अचानक हुई इस घटना में नदबई थानाधिकारी अरुण सिंह और एक हेड कांस्टेबल बाल-बाल बच गए. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस के अनुसार, नदबई कस्बे में कुछ दिन पहले सर्राफा व्यवसायी की हत्या और लूट की वारदात हुई थी, जिसके बाद से आरोपियों की तलाश की जा रही थी. इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि खेड़ली क्षेत्र के घाटा भावर से रिगसपुरा खनन लीज मार्ग पर तीन संदिग्ध व्यक्ति मौजूद हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और पहाड़ी इलाके की ओर भागने लगे.
थानाधिकारी अरुण सिंह के कान के पास से गुजर गई गोली
पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए बदमाशों की घेराबंदी की. इस दौरान बदमाशों ने दोबारा फायरिंग की. गोलीबारी के दौरान एक गोली थानाधिकारी अरुण सिंह के कान के पास से गुजर गई, जबकि दूसरी गोली हेड कांस्टेबल के सिर के करीब से निकली. गनीमत रही कि दोनों पुलिसकर्मी इस हमले में सुरक्षित बच गए.
घटना के बाद पुलिस ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया और सघन कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दबोच लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से दो देशी कट्टे, जिंदा कारतूस और फायर किए गए कारतूस के खोल बरामद किए गए.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मानसिंह उर्फ मांगीलाल निवासी दौसा, आकाश निवासी मथुरा (उत्तर प्रदेश) और नरेश निवासी भरतपुर के रूप में हुई है. पुलिस जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में हथियारों के बल पर लूट समेत आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं.
आरोपियों से गहन पूछताछ
खेड़ली थाना प्रभारी विजय सिंह चंदेल के नेतृत्व में आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि समय रहते इन बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं होती तो क्षेत्र में कोई बड़ी वारदात हो सकती थी. भागने के दौरान घायल हुए आरोपियों का मेडिकल भी कराया जाएगा. मामले में संबंधित थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है.
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