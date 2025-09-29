Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

आंखों में धूल झोंकने के लिए कर डाला बड़ा कांड, फर्जी खाते खोले और फिर ठगों को कमीशन पर दी 500 करोड़ की रकम...

Rajasthan mule account gang News: अलवर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट गिरोह का पर्दाफाश किया है. ताजा कार्रवाई में 4 बैंक कर्मचारियों और एक मास्टरमाइंड सहित 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिससे कुल 16 आरोपी अब तक सलाखों के पीछे हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Swadesh kapil
Published: Sep 29, 2025, 10:41 AM IST | Updated: Sep 29, 2025, 10:41 AM IST

Trending Photos

बेटा! तुम चश्मे के बिना नहीं रहते, फिर आज क्यों... कोटा में दो सगे बेटों की मौत पर फट पड़ा मां का कलेजा
6 Photos
kota news

बेटा! तुम चश्मे के बिना नहीं रहते, फिर आज क्यों... कोटा में दो सगे बेटों की मौत पर फट पड़ा मां का कलेजा

बूंदी की खूबसूरती में चार चांद लगाती है ये जन्नत सी जगह! नजारे ऐसे कि नहीं करेगा लौटने का मन...
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

बूंदी की खूबसूरती में चार चांद लगाती है ये जन्नत सी जगह! नजारे ऐसे कि नहीं करेगा लौटने का मन...

उदयपुर से बस 1 घंटे की दूरी पर है ये खूबसूरत जगह, वीकेंड ट्रिप के लिए है परफेक्ट
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

उदयपुर से बस 1 घंटे की दूरी पर है ये खूबसूरत जगह, वीकेंड ट्रिप के लिए है परफेक्ट

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना, इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना, इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

आंखों में धूल झोंकने के लिए कर डाला बड़ा कांड, फर्जी खाते खोले और फिर ठगों को कमीशन पर दी 500 करोड़ की रकम...

Alwar Crime News: अलवर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने ताजा कार्रवाई में 04 बैंक कर्मचारियों व एक मास्टरमाइंड सहित 06 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में कुल 16 आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं.


ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. म्यूल अकाउंट गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 4 बैंक कर्मचारी और एक मास्टरमाइंड शामिल हैं. NCRB पोर्टल पर इनके खिलाफ 4 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज हैं. कार्रवाई में 10 बैंक खातों में से 5 लाख रुपये फ्रीज किए गए और 2.51 लाख रुपये नकद बरामद हुए. यह अभियान साइबर धोखाधड़ी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी सैकड़ों करंट अकाउंट/कॉर्पोरेट अकाउंट (म्यूल अकाउंट) कमीशन पर साइबर ठगों को बेचते थे. इन खातों में 500 करोड़ से अधिक की संदिग्ध लेन-देन सामने आई है. और इनके खिलाफ 4 हजार से ज्यादा शिकायतें NCRP पोर्टल पर दर्ज हुई हैं. कार्रवाई के दौरान आरोपियों के करीब 10 बैंक खातों में से 5 लाख रुपये की राशि फ्रीज की गई और 2.51 लाख रुपये नकद बरामद किए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस मामले में पुलिस ने वरुण पटवा पुत्र अशोक कुमार पटवा, निवासी उदयपुर, हाल गुरुग्राम ,साहिल पुत्र रमेश कुमार, निवासी जींद, हाल सेल्स मैनेजर, एक्सिस बैंक बूढ़ाखेड़ा, हिसार गुलशन पुत्र सतपाल, निवासी जींद, हाल सेल्स मैनेजर, एक्सिस बैंक बूढ़ाखेड़ा, हिसार सतीश कुमार पुत्र रामकला, निवासी हिसार आसु शर्मा पुत्र सुरेश, निवासी हिसार, हाल MAB (मर्चेंट इन्क्वायरी बिजनेस), एक्सिस बैंक बरवाला, आंचल पुत्री महावीर सिंह, निवासी हिसार, हाल सेल्स ऑफिसर, एक्सिस बैंक बूढ़ाखेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news