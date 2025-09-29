Alwar Crime News: अलवर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने ताजा कार्रवाई में 04 बैंक कर्मचारियों व एक मास्टरमाइंड सहित 06 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में कुल 16 आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं.



ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. म्यूल अकाउंट गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 4 बैंक कर्मचारी और एक मास्टरमाइंड शामिल हैं. NCRB पोर्टल पर इनके खिलाफ 4 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज हैं. कार्रवाई में 10 बैंक खातों में से 5 लाख रुपये फ्रीज किए गए और 2.51 लाख रुपये नकद बरामद हुए. यह अभियान साइबर धोखाधड़ी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी सैकड़ों करंट अकाउंट/कॉर्पोरेट अकाउंट (म्यूल अकाउंट) कमीशन पर साइबर ठगों को बेचते थे. इन खातों में 500 करोड़ से अधिक की संदिग्ध लेन-देन सामने आई है. और इनके खिलाफ 4 हजार से ज्यादा शिकायतें NCRP पोर्टल पर दर्ज हुई हैं. कार्रवाई के दौरान आरोपियों के करीब 10 बैंक खातों में से 5 लाख रुपये की राशि फ्रीज की गई और 2.51 लाख रुपये नकद बरामद किए गए.

इस मामले में पुलिस ने वरुण पटवा पुत्र अशोक कुमार पटवा, निवासी उदयपुर, हाल गुरुग्राम ,साहिल पुत्र रमेश कुमार, निवासी जींद, हाल सेल्स मैनेजर, एक्सिस बैंक बूढ़ाखेड़ा, हिसार गुलशन पुत्र सतपाल, निवासी जींद, हाल सेल्स मैनेजर, एक्सिस बैंक बूढ़ाखेड़ा, हिसार सतीश कुमार पुत्र रामकला, निवासी हिसार आसु शर्मा पुत्र सुरेश, निवासी हिसार, हाल MAB (मर्चेंट इन्क्वायरी बिजनेस), एक्सिस बैंक बरवाला, आंचल पुत्री महावीर सिंह, निवासी हिसार, हाल सेल्स ऑफिसर, एक्सिस बैंक बूढ़ाखेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है.