Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय स्थानांतरण को लेकर आंदोलन 7वें दिन भी जारी

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय को शिफ्ट किए जाने के विरोध में आंदोलन सातवें दिन भी जारी है. वहीं, प्रशासनिक वार्ता को भी कोई नतीजा नहीं निकला. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Jugal Kishore
Published: Dec 30, 2025, 01:39 PM IST | Updated: Dec 30, 2025, 01:39 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 31 दिसंबर और New Year पर शराब के ठेके खुलने का समय तय, यहां जानें पूरी डिटेल
8 Photos
New Year Party Safety Tips

राजस्थान में 31 दिसंबर और New Year पर शराब के ठेके खुलने का समय तय, यहां जानें पूरी डिटेल

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, कड़ाके की सर्दी के बीच बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, कड़ाके की सर्दी के बीच बारिश की चेतावनी

राजस्थान में बेटियों की बल्ले-बल्ले, सरकारी अस्पताल में जन्मी बच्चियों को निजी स्कूलों में लाडो योजना का मिलेगा भरपूर फायदा
6 Photos
Lado Protsahan Yojana 2025

राजस्थान में बेटियों की बल्ले-बल्ले, सरकारी अस्पताल में जन्मी बच्चियों को निजी स्कूलों में लाडो योजना का मिलेगा भरपूर फायदा

राजस्थान में सर्दी का सितम जारी, करौली-फतेहपुर में पारा पहुंचा 3°C के करीब,जानें आज के सबसे ठंडे शहर
6 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में सर्दी का सितम जारी, करौली-फतेहपुर में पारा पहुंचा 3°C के करीब,जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय स्थानांतरण को लेकर आंदोलन 7वें दिन भी जारी

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ रैणी क्षेत्र के दलालपुरा गांव में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय को शिफ्ट किए जाने के विरोध में चल रहा राजगढ़ का आंदोलन सातवें दिन भी जारी रहेगा. सोमवार को प्रशासन की पहल पर उपखंड कार्यालय में आयोजित वार्ता एक बार फिर निष्कर्ष हीन रही, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने धरना जारी रखने का निर्णय लिया.

एडीएम प्रथम मुकेश कायथवाल सोमवार सायं राजगढ़ पहुंचे और आवाज मंच के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया. करीब आधे घंटे चली वार्ता के दौरान मंच के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट मांग रखते हुए कहा कि दलालपुरा में किया गया भूमि आवंटन तत्काल निरस्त किया जाए और विद्यालय को राजगढ़ में ही स्थापित किया जाए.

प्रतिनिधि मंडल के सदस्य डॉ. सर्वेश सैनी ने बताया कि प्रशासन वार्ता के दौरान बार-बार आंदोलन समाप्त करने पर जोर देता रहा, जबकि हमारी प्राथमिक मांग आवंटन निरस्त करने को लेकर थी. प्रशासनिक पक्ष इस पर सहमति न जताने के कारण वार्ता विफल हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं, एडीएम मुकेश कायथवाल ने कहा कि केन्द्रीय विद्यालय के मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों से लगातार संवाद जारी है. उन्होंने कहा कि नए प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा और वन विभाग, डीटीपीसी और केवी प्रशासन के साथ समन्वय कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि आंदोलनकारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है, हालांकि पूर्व आवंटन निरस्त करने के मुद्दे पर अभी अंतिम निर्णय शेष है.

वार्ता के दौरान एसडीएम सीमा मीणा, तहसीलदार कल्याण सहाय मीणा, कोतवाल रामजीलाल मीणा सहित आवाज मंच के प्रमुख सदस्य-डॉ. सर्वेश सैनी, संजय खंडेलवाल, राजेश शर्मा, अजय दीवान, अशोक शर्मा, बसंत गुप्ता, मुन्ना लखपति, एडवोकेट भूपेन्द्र शर्मा और भगवान सहाय सैनी मौजूद रहे. आंदोलनकारियों का कहना है जब केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में ही खोले जाने का निर्णय नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news