/अलवर में बघेरे की दहशत, घर की छत पर फिर दिखा शिकारी, CCTV में कैद हुई तस्वीर

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Alwar News: राजगढ़ के पास नया गांव बोलका में पिछले करीब एक सप्ताह से बघेरे की लगातार गतिविधियों ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. बघेरे को पकड़ने के लिए वन विभाग ने इलाके में पिंजरा लगाया है, लेकिन अभी तक वह पिंजरे में नहीं आया है. ऐसे में ग्रामीणों के बीच डर का माहौल बना हुआ है.
घर के बाड़े में घुसकर स्वान को बना चुका है शिकार
ग्रामीणों के मुताबिक करीब एक सप्ताह पहले बघेरा सतीश मीणा के घर के बाड़े में घुस आया था. इस दौरान उसने वहां मौजूद एक स्वान को अपने जबड़े में दबाया और अपने साथ ले गया. इस घटना के बाद से ही इलाके में बघेरे की मौजूदगी को लेकर ग्रामीण सतर्क हैं और उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं.
उसी मकान की छत पर फिर दिखाई दिया बघेरा
गत रात बघेरा एक बार फिर उसी मकान की छत पर नजर आया. छत पर लगे CCTV कैमरे में बघेरे की गतिविधियां रिकॉर्ड हो गईं. इससे ग्रामीणों में एक बार फिर दहशत फैल गई. लगातार दूसरी बार उसी मकान के आसपास बघेरे की मौजूदगी सामने आने से परिवारों की चिंता और बढ़ गई है.
रात में घर से बाहर निकलने में डर
ग्रामीणों का कहना है कि बघेरे की लगातार गतिविधियों के चलते रात के समय घरों से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है. खासकर बघेरे की गतिविधियों वाले मकान के आसपास रहने वाले परिवार अधिक चिंतित हैं. वन विभाग की ओर से पिंजरा लगाए जाने के बावजूद बघेरा पकड़ में नहीं आने से ग्रामीणों की परेशानी बनी हुई है.
वन विभाग से प्रभावी कार्रवाई की मांग
स्थानीय निवासी मनीष बोलका ने बताया कि क्षेत्र में बघेरे की गतिविधियों को एक सप्ताह से अधिक समय हो चुका है. पहले वह घर के बाड़े में घुसकर स्वान का शिकार कर चुका है और अब उसी मकान की छत पर उसकी मौजूदगी CCTV कैमरे में दिखाई दी है. उन्होंने वन विभाग से बघेरे को पकड़ने के लिए प्रभावी और ठोस कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों को डर से राहत मिल सके.
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