अलवर के राजगढ़ में प्लॉट विवाद बना खूनी संघर्ष, कोर्ट में चल रहे मामले ने लिया हिंसक रूप, कई घायल

Alwar Crime News: राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में एक जमीन विवाद ने आज खूनी मोड़ ले लिया. आम की वाल मोहल्ले में एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए. देखते ही देखते लाठी-डंडे और पत्थर चलने लगे, जिसमें दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग लहूलुहान हो गए.

दावों और आरोपों की जंग

इस हिंसक झड़प के पीछे दोनों पक्षों की अपनी-अपनी दलीलें हैं.पहला पक्ष सावित्री देवी का आरोप है कि उन्होंने धनपाल के परिवार से यह प्लॉट खरीदा था, लेकिन अब विक्रेता पक्ष नीयत बदलकर दोबारा जमीन पर कब्जा करना चाहता है. जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो उन पर हमला कर दिया गया. इस हमले में सावित्री और उनके पति लक्ष्मण सैनी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उनका कहना है कि मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है. वहीं दूसरा पक्ष (विक्रेता) धनपाल का दावा है कि उन्होंने प्लॉट बेचा जरूर है, लेकिन खरीदार पक्ष तय सीमा से 10 फीट अतिरिक्त जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है. विरोध करने पर उन पर हमला हुआ, जिसमें उनकी पत्नी मंजू, मां लाली देवी और भाई बबलू घायल हो गए.

घायलों का हाल

झगड़े की सूचना मिलते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया. घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से चोटिल लोगों को बेहतर इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

पुलिस की कार्रवाई

राजगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और इलाके में व्याप्त तनाव को देखते हुए जाब्ता तैनात किया है. बता दें कि पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से बयान दर्ज कर लिए हैं. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि जब मामला कोर्ट में था, तो विवाद की तात्कालिक वजह क्या रही और हमले की शुरुआत किसने की.

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