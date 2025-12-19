Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

रामगढ़ में बंदरों के झुंड ने BJP नेता पर किया हमला, बुरी तरह नोचा डाला कान

Alwar News: राजस्थान के रामगढ़ कस्बे में एक बंदरों के झुंड ने भाजपा नेता पर जानलेवा हमला किया और पूरा कान नोचकर अलग कर दिया.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Jugal Kishore
Published: Dec 19, 2025, 06:56 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 06:56 PM IST

Trending Photos

बस 10 मिनट में घर पर बनाएं राजस्थानी सरसों का साग! जानें रेसिपी और फायदें
8 Photos
Sarso ka Saag

बस 10 मिनट में घर पर बनाएं राजस्थानी सरसों का साग! जानें रेसिपी और फायदें

अरावली हो गई खत्म, तो जानें कैसे होगा राजस्थान का नजारा!
9 Photos
Save Aravalli Campaign

अरावली हो गई खत्म, तो जानें कैसे होगा राजस्थान का नजारा!

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी! फतेहपुर में लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी! फतेहपुर में लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Winter Destination: राजस्थान से रात को निकलने के बाद बर्फीली वादियों में होगी सुबह, सिर्फ 9 घंटों में मिल जाएगी शानदार विंटर डेस्टिनेशन
8 Photos
winter destination

Winter Destination: राजस्थान से रात को निकलने के बाद बर्फीली वादियों में होगी सुबह, सिर्फ 9 घंटों में मिल जाएगी शानदार विंटर डेस्टिनेशन

रामगढ़ में बंदरों के झुंड ने BJP नेता पर किया हमला, बुरी तरह नोचा डाला कान

Alwar News: राजस्थान के रामगढ़ कस्बे में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार हो रहे हमलों से लोग भय के साये में जीने को मजबूर हैं. बीते कुछ महीनों में बंदरों के हमलों में सौ से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिससे कस्बे में दहशत का माहौल बना हुआ है.

गुरुवार शाम करीब चार बजे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब भाजपा के एएसी मोर्चा के जिला महासचिव दिनेश चौहान पर बंदरों की टोली ने जानलेवा हमला कर दिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनेश चौहान अपने घर की ओर जा रहे थे तभी अचानक बंदरों के झुंड ने उन पर हमला बोल दिया. उन्होंने खुद को बचाने का प्रयास किया लेकिन एक आक्रामक बंदर ने उनके कान पर झपट्टा मारते हुए पूरा कान नोचकर अलग कर दिया.

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. गंभीर रूप से घायल दिनेश चौहान को पहले रामगढ़ से अलवर रेफर किया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया. जयपुर में उनके कान की सर्जरी की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कस्बे के प्रजापति मोहल्ले में इससे पहले भी बंदरों के हमलों में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं. वहीं, जोशी मोहल्ले में कांता देवी के मकान की छत पर बंदरों की टोली ने जमकर उत्पात मचाया और छत पर लगे एक पिलर को गिरा दिया. तेज धमाके की आवाज से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया, हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

बंदरों के बढ़ते आतंक से परेशान कस्बे वासियों ने शुक्रवार सुबह 11 बजे एकजुट होकर रामगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द बंदरों से निजात दिलाने की मांग की. एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जगदीश खीचड़ से बातचीत की.

अधिशासी अधिकारी जगदीश खीचड़ ने बताया कि बंदरों को पकड़ने के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है और शुक्रवार से ही पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत होकर लौट गए.

ज्ञापन सौंपने वालों में एक्स आर्मी जयराम मीणा, एडवोकेट अमित भारद्वाज, एडवोकेट लाखन दत्त शर्मा, एडवोकेट अमित कसौटिया, जवाहर तनेजा, गुल्लू सोनी, दीपक अग्रवाल, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह, लोकेश कुकरेजा सहित कई कस्बेवासी मौजूद रहे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news