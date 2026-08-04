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अलवर में खाटू श्याम मंदिर के पास फटा गैस सिलेंडर, 10 मिनट में मजदूर का घर बना राख

अलवर के रामगढ़ में बहादरपुर रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर के पास एक गरीब मजदूर परिवार की झुग्गी गैस सिलेंडर में आग लगने से जलकर राख हो गई. हादसे में अनाज, सिलाई मशीन, बिस्तर, कपड़े, बच्चों का सामान और 50-60 हजार रुपये नकद समेत करीब 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 04, 2026, 08:48 PM IST | Updated:Aug 04, 2026, 08:48 PM IST
अलवर में खाटू श्याम मंदिर के पास फटा गैस सिलेंडर, 10 मिनट में मजदूर का घर बना राख
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में बहादरपुर रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर के पास बर्डोद मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में गरीब मजदूर का आशियाना आग की भेंट चढ़ गया. खाना बनाने के बाद गैस सिलेंडर में अचानक लगी आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी झुग्गी को जलाकर राख कर दिया.

लाख रुपये का सामान जलकर राख

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इस हादसे में झुग्गी में रखा अनाज, सिलाई मशीन, बच्चों के झूले, चारपाई, बिस्तर, कपड़े और करीब 50 से 60 हजार रुपये की नकदी सहित लगभग एक लाख रुपये का सामान पूरी तरह नष्ट हो गया. घटना के बाद पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया है.

कैंसर से जूझ रहे पिता
पीड़ित सूरज कुमार, पुत्र नारायण सिंह, निवासी पीलवा चिकानी ने बताया कि वह पिछले पांच सालों से पत्नी और चार बच्चों के साथ सड़क किनारे झुग्गी बनाकर रह रहे हैं. दोनों पति-पत्नी सरकारी सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी कर परिवार का गुजारा करते हैं. उनके पिता कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. मेहनत से जोड़ी गई जमा-पूंजी भी इस हादसे में जलकर खत्म हो गई.

पूरी झुग्गी धू-धू कर गई जल
सूरज के अनुसार, सोमवार रात करीब 8 बजे उनकी पत्नी ने गैस पर खाना बनाकर सिलेंडर बंद कर दिया था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसमें आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने तिरपाल को अपनी चपेट में ले लिया और पूरी झुग्गी धू-धू कर जलने लगी.

आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पानी के टैंकर की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था.

पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता
हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए परिवार को बिस्तर और अस्थायी रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई. वहीं, खाटू श्याम मंदिर समिति भी तिरपाल और नया तंबू उपलब्ध कराने में जुटी है. आसपास के लोग भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं.

मंगलवार को पटवारी अलका ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया. रामगढ़ तहसीलदार आशीष शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट मांगी गई है और नियमानुसार पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता दिलाई जाएगी.

पढ़िए अलवर की एक और खबर
अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां ट्रक के नीचे काम कर रहे एक 25 वर्षीय मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई.

मिली जानकारी के अनुसार, गोविंदगढ़ के दोगड़ी गांव निवासी शाहरुख पुत्र इसाक खान ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रकों के नीचे ग्रीस लगाने का काम करता था. सोमवार दोपहर वह एक ट्रक के नीचे ग्रीस लगा रहा था, तभी चालक ने बिना जानकारी के ट्रक स्टार्ट कर पीछे लेना शुरू कर दिया.

ट्रक का पहिया शाहरुख के सिर पर चढ़ा

अचानक हुए इस घटनाक्रम में ट्रक का पहिया शाहरुख के सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और सूचना मिलते ही एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि मृतक अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और उसके चार छोटे-छोटे बच्चे हैं. घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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