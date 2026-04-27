/रामगढ़ में 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' के तहत प्रदर्शन, खून से लिखी गई 5800 पन्नों की मांग

Alwar News: अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में सोमवार को 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' के तहत जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें करीब 150 से अधिक युवाओं ने अपने खून से लगभग 5800 पन्नों पर मांग लिखी.
Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में सोमवार को 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' के तहत गौरक्षकों और गोसेवकों ने गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यक्रम की शुरुआत सीताराम मंदिर से हुई, जहां बड़ी संख्या में युवा और सामाजिक कार्यकर्ता एकत्रित हुए और अभियान को समर्थन दिया.
इसके बाद सीताराम मंदिर से मुख्य बाजार होते हुए एसडीएम कार्यालय तक भव्य रैली निकाली गई. रैली के दौरान 'गौ माता का सम्मान, देश का अभिमान' जैसे नारों से पूरा कस्बा गूंज उठा.
इस अभियान की सबसे विशेष बात यह रही कि करीब 150 से अधिक युवाओं ने अपने खून से लगभग 5800 पन्नों पर गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग लिखी. इन पन्नों पर भारतीय संस्कृति, गौ संरक्षण और धार्मिक महत्व से जुड़े श्लोक भी अंकित किए गए, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहे.
रैली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रामगढ़ थाना पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही. थानाधिकारी अजीत बड़सरा के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा और कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.
गौरक्षक यतीन दत्त ने बताया कि यह अभियान केवल रामगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि युवाओं का समर्पण दर्शाता है कि वे गौ माता के संरक्षण और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं. वहीं, गौसेवक अजीत जैन ने कहा कि प्राचीन समय में गौ माता को विशेष स्थान प्राप्त था लेकिन वर्तमान में हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है.
रैली के समापन पर प्रदर्शनकारियों ने पारंपरिक तरीके से ज्ञापन की पोटली सिर पर रखकर एसडीएम बाबूलाल वर्मा को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जवाहर तनेजा, राजकुमार यादव, रमेश चंद्र, कृष्ण स्वरूप मास्टर, साहिल खंडेलवाल और राजन सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.
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