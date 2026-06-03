/Alwar: रामगढ़ में युवक पर जानलेवा हमले का मामला, सिख समुदाय ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज

Alwar News: राजस्थान के अलवर के रामगढ़ कस्बे के गोविंदगढ़ मोड़ स्थित साहू मिठाई की दुकान के बाहर शुक्रवार देर रात हुए जानलेवा हमले के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है.



बुधवार को इस घटना को लेकर रामगढ़ गुरुद्वारे में सिख समुदाय की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आरोपी युवकों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और उनकी जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई गई.

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बैठक के बाद सैकड़ों की संख्या में सिख समुदाय के लोग गंभीर रूप से घायल गगनदीप सिंह को एंबुलेंस में लेकर रामगढ़ थाने पहुंचे. उन्होंने थानाधिकारी अजीत बडसरा से मुलाकात कर सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और उन पर गंभीर धाराएं लगाने की मांग की.

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार 29 मई रात गगनदीप सिंह पर थार गाड़ी में सवार होकर आए कुछ युवकों ने हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावरों ने बेसबॉल बैट, हॉकी स्टिक और कांच की बोतलों से ताबड़तोड़ वार किए. इस हमले में गगनदीप गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और शरीर पर कई चोटें आईं. हमलावर उसका मोबाइल फोन भी छीनकर मौके से फरार हो गए.

घटना के संबंध में गगनदीप सिंह की मां ने रामगढ़ थाने में कई लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है.थानाधिकारी अजीत बडसरा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है. बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया जा रहा है, जो लगातार दबिश दे रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

इस मामले में बीते रविवार यानी 31 मई को रविवार को सिख समाज के सैकड़ों लोग एकत्रित होकर रामगढ़ थाने पहुंचे और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की थी. इस पर पुलिस के आश्वासन के बाद समाज के लोगों ने जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई और पीड़ित परिवार के समर्थन में अपना एकजुटता दिखाई. इस दौरान थाने परिसर में सैकड़ों लोग मौजूद रहे थे.

