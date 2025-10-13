Alwar News: रामगढ़ में महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा स्थापना की उठी मांग

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा स्थापित करने की मांग कर रहे हैं.
Trending Photos
Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में सामाजिक चेतना और प्रेरणा का नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. कस्बे के सौंदर्यीकरण के तहत नगर पालिका द्वारा विकसित किए जा रहे पांच प्रमुख चौराहों में से एक पर समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठी है. यह मांग सैनी विकास महासमिति की ओर से की गई है.
सोमवार को समाज के सैकड़ों लोगों ने उपखंड अधिकारी (एसडीएम) अनिल कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपते हुए इस मांग को नगर पालिका प्रशासन और राज्य सरकार तक पहुंचाने की अपील की. ज्ञापन सौंपने से एक दिन पहले, रविवार को सैनी समाज के 44 गांवों के प्रबुद्ध नागरिकों और युवाओं की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि महात्मा फुले की प्रतिमा लगाई जाए ताकि नई पीढ़ी उनके विचारों और कार्यों से प्रेरणा ले सकें.
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि महात्मा फुले ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया. उनकी मूर्ति स्थापित होना न केवल समाज के लिए गर्व की बात होगी, बल्कि यह सभी वर्गों को एकता और समानता का संदेश भी देगी.
अधिवक्ता रोहिताश सैनी ने जानकारी दी कि रामगढ़ कस्बे में सौंदर्यीकरण के तहत नगर पालिका द्वारा पांच चौराहे विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से एक चौराहे पर महात्मा फुले की प्रतिमा लगाने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि महात्मा फुले ने समाज में अंधकार के बीच ज्ञान का दीप जलाया. उनकी प्रतिमा से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और वे समानता व शिक्षा के महत्व को समझ सकेंगे.
सैनी समाज अध्यक्ष बिहारीलाल सैनी ने भी इस अवसर पर कहा कि यह पहल केवल सैनी समाज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सभी वर्गों में सामाजिक जागरूकता और एकता का संदेश फैलाएगी. इस मौके पर लखमीचंद सैनी, बिहारीलाल सैनी, दया किशन सैनी, बृजमोहन सैनी, राहुल सैनी, तुलसी सैनी, बाबूलाल सैनी, लक्ष्मी सैनी सहित सैकड़ों समाजबंधु उपस्थित रहे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!