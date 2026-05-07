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अलवर में 'साड़ी गैंग' का आतंक, शोरूम में साड़ियां चुराते पकड़ी गईं महिलाएं, CCTV में कैद हुई करतूत!

Alwar News: अलवर के रामगढ़ में ग्राहक बनकर आईं 4 महिलाओं ने साड़ी शोरूम में चोरी की कोशिश की. स्टाफ की सतर्कता से चारों को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसकी जांच जारी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: May 07, 2026, 07:54 AM|Updated: May 07, 2026, 07:54 AM
अलवर में 'साड़ी गैंग' का आतंक, शोरूम में साड़ियां चुराते पकड़ी गईं महिलाएं, CCTV में कैद हुई करतूत!
Image Credit: alwar ramgarh saree showroom theft attempt women caught on cctv

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ मुख्य बाजार में स्थित एक प्रतिष्ठित साड़ी शोरूम में चोरी की एक बड़ी वारदात को होने से पहले ही टाल दिया गया. यह पूरी घटना बुधवार की है, जब चार महिलाओं ने बड़ी ही चालाकी से शोरूम में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार और स्टाफ की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया.

एक के बाद एक कई साड़ियां काउंटर पर निकलवा लीं
जानकारी के अनुसार, बुधवार को रामगढ़ के मुख्य बाजार स्थित धीरज मित्तल के साड़ी शोरूम में चार महिलाएं ग्राहक बनकर दाखिल हुईं. उनका पहनावा और व्यवहार बिल्कुल सामान्य ग्राहकों जैसा था, ताकि किसी को उन पर शक न हो. शोरूम में घुसते ही उन्होंने स्टाफ से साड़ियां दिखाने का आग्रह किया. सेल्समैन को उलझाने के लिए उन्होंने एक के बाद एक कई साड़ियां काउंटर पर निकलवा लीं. जब पूरा काउंटर साड़ियों के ढेर से भर गया, तो उन्होंने इसी भीड़ और अव्यवस्था का फायदा उठाकर साड़ियों को अपने कपड़ों के नीचे छिपाने का प्रयास शुरू कर दिया.

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स्टाफ की पैनी नजर और सतर्कता
शोरूम में कार्यरत स्टाफ सदस्य मानसिंह पूरी प्रक्रिया के दौरान सतर्क थे. उन्हें उन महिलाओं की शारीरिक भाषा और गतिविधियों में कुछ संदिग्ध नजर आया. जैसे ही महिलाओं ने जाने की तैयारी की, मानसिंह ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत साड़ियों की गिनती शुरू कर दी. गिनती के दौरान कुछ साड़ियां कम पाई गईं, जिससे संदेह यकीन में बदल गया. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए शोरूम के स्टाफ ने तुरंत घेराबंदी कर चारों महिलाओं को मौके पर ही रोक लिया.

सीसीटीवी कैमरों में महिलाओं की हर हरकत कैद हो गई
घटना की सूचना तत्काल रामगढ़ थाना पुलिस को दी गई. पुलिस दल ने बिना देरी किए मौके पर पहुंचकर चारों महिलाओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें थाने ले जाया गया. इस पूरी वारदात का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि शोरूम में लगे उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरों में महिलाओं की हर हरकत कैद हो गई. फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कैसे महिलाएं कपड़ों को चुराने की कोशिश कर रही थीं. यह फुटेज अब पुलिस जांच में सबसे अहम कानूनी साक्ष्य साबित होगा.

मालिक की अनुपस्थिति में स्टाफ का साहस
चौंकाने वाली बात यह भी है कि जिस समय यह घटना हुई, शोरूम के मालिक धीरज मित्तल किसी निजी कार्य से अलवर गए हुए थे. उनकी अनुपस्थिति में भी स्टाफ ने जिस तरह से धैर्य और साहस का परिचय दिया, उसकी पूरे कस्बे में चर्चा हो रही है. हालांकि, पुलिस के अनुसार फिलहाल दुकानदार की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस ने एहतियातन महिलाओं से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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