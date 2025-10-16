Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Alwar: रेहड़ी पर फल बचने वाला लड़का बना RAS अफसर, पढ़ें सौरभ अग्रवाल की कहानी

Alwar News: अलवर के रामगढ़ कस्बे के सौरभ अग्रवाल ने RAS परीक्षा में 340वीं रैंक हासिल कर पूरे इलाके का नाम रोशन किया, जो एक समय में फलों की छोटी सी रेहड़ी पर फल बेचते थे. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 16, 2025, 04:28 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 04:28 PM IST

Trending Photos

सोशल मीडिया चलाते हुए जयपुर की नेहा यादव ने मारी बाजी, RAS ऑफिसर बन रचा इतिहास
10 Photos
jaipur news

सोशल मीडिया चलाते हुए जयपुर की नेहा यादव ने मारी बाजी, RAS ऑफिसर बन रचा इतिहास

दिवाली से पहले राजस्थान का एक गांव ऐसा भी… जहां मातम छाया, 4 जिंदगियां बस आग में राख!
6 Photos
Jaisalmer Bus Fire

दिवाली से पहले राजस्थान का एक गांव ऐसा भी… जहां मातम छाया, 4 जिंदगियां बस आग में राख!

दिवाली पर बनाएं राजस्थान की ये मशहूर मिठाई! त्यौहार को बनाएं स्पेशल
7 Photos
Suji churma Laddu

दिवाली पर बनाएं राजस्थान की ये मशहूर मिठाई! त्यौहार को बनाएं स्पेशल

वासुदेव देवनानी ने RAS टॉपर कुशल चौधरी को साफा पहनाकर दी बधाई, देखें तस्वीरें
7 Photos
Ras topper list

वासुदेव देवनानी ने RAS टॉपर कुशल चौधरी को साफा पहनाकर दी बधाई, देखें तस्वीरें

Alwar: रेहड़ी पर फल बचने वाला लड़का बना RAS अफसर, पढ़ें सौरभ अग्रवाल की कहानी

Alwar News: 'अगर इरादे मजबूत हों, तो हालात चाहे जैसे भी हों, मंज़िल जरूर मिलती है'. अलवर के रामगढ़ कस्बे के सौरभ अग्रवाल की कहानी इस कहावत को सच साबित करती है. एक समय था, जब वह अपने पिता की फलों की छोटी सी रेहड़ी पर बैठकर ग्राहकों को सामान देता था और आज वह राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा में 340वीं रैंक हासिल कर पूरे इलाके का नाम रोशन कर चुका है.

जैसे ही राजस्थान लोक सेवा आयोग का परिणाम घोषित हुआ, सौरभ ने सबसे पहले अपने पिता, लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल को फोन मिलाया. दूसरी ओर से जब पिता ने बेटे की आवाज सुनी. 'पापा, मैं RAS बन गया हूं'-तो उनके लिए यह शब्द किसी इनाम से कम नहीं थे. खुशी के आंसू आंखों से बह निकले और सालों की मेहनत जैसे एक पल में रंग लाई.

सौरभ की पढ़ाई में गहरी रुचि बचपन से ही रही। दसवीं कक्षा में उसने 89% और बारहवीं में 81% अंक प्राप्त किए. इसके बाद राजऋषि कॉलेज, अलवर से बीएससी की पढ़ाई पूरी की और फिर जयपुर का रुख किया, जहां उसने RAS की तैयारी शुरू की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पहले प्रयास में उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी. खुद से वादा किया कि अगली बार पूरी ताकत से मैदान में उतरेगा और ऐसा ही हुआ-रोजाना 6 से 7 घंटे की मेहनत, अनुशासन, और खुद पर अटूट विश्वास ने उसे दूसरी बार में कामयाबी दिला दी.

जयपुर में तैयारी के दौरान उसके एक मित्र नीतीश शर्मा ने दूसरी परीक्षा में सफलता पाई, लेकिन सौरभ की नजरें सिर्फ RAS पर थीं, जब भी वह घर आता, तो पिता की रेहड़ी पर बैठकर उनकी मदद करता. वह कहता है कि पापा को रोज मेहनत करते देखता था. मन में ठान लिया था कि एक दिन ऐसा काम करूंगा जिससे उनका सिर गर्व से ऊंचा हो जाए.

सौरभ की इस उपलब्धि से न केवल उसके माता-पिता का सपना पूरा हुआ है, बल्कि पूरे रामगढ़ कस्बे में भी उत्सव का माहौल है. उसके पिता लक्ष्मण प्रसाद बताते हैं कि उनके चार बच्चे हैं-दो बेटे और दो बेटियां. बड़ा बेटा अब घर की बर्तन की दुकान संभाल रहा है, जबकि बेटी पढ़ाई कर रही है. वे बताते हैं कि सौरभ हमेशा शांत, समर्पित और मेहनती रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news