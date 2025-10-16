Alwar: रेहड़ी पर फल बचने वाला लड़का बना RAS अफसर, पढ़ें सौरभ अग्रवाल की कहानी

Alwar News: 'अगर इरादे मजबूत हों, तो हालात चाहे जैसे भी हों, मंज़िल जरूर मिलती है'. अलवर के रामगढ़ कस्बे के सौरभ अग्रवाल की कहानी इस कहावत को सच साबित करती है. एक समय था, जब वह अपने पिता की फलों की छोटी सी रेहड़ी पर बैठकर ग्राहकों को सामान देता था और आज वह राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा में 340वीं रैंक हासिल कर पूरे इलाके का नाम रोशन कर चुका है.

जैसे ही राजस्थान लोक सेवा आयोग का परिणाम घोषित हुआ, सौरभ ने सबसे पहले अपने पिता, लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल को फोन मिलाया. दूसरी ओर से जब पिता ने बेटे की आवाज सुनी. 'पापा, मैं RAS बन गया हूं'-तो उनके लिए यह शब्द किसी इनाम से कम नहीं थे. खुशी के आंसू आंखों से बह निकले और सालों की मेहनत जैसे एक पल में रंग लाई.

सौरभ की पढ़ाई में गहरी रुचि बचपन से ही रही। दसवीं कक्षा में उसने 89% और बारहवीं में 81% अंक प्राप्त किए. इसके बाद राजऋषि कॉलेज, अलवर से बीएससी की पढ़ाई पूरी की और फिर जयपुर का रुख किया, जहां उसने RAS की तैयारी शुरू की.

पहले प्रयास में उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी. खुद से वादा किया कि अगली बार पूरी ताकत से मैदान में उतरेगा और ऐसा ही हुआ-रोजाना 6 से 7 घंटे की मेहनत, अनुशासन, और खुद पर अटूट विश्वास ने उसे दूसरी बार में कामयाबी दिला दी.

जयपुर में तैयारी के दौरान उसके एक मित्र नीतीश शर्मा ने दूसरी परीक्षा में सफलता पाई, लेकिन सौरभ की नजरें सिर्फ RAS पर थीं, जब भी वह घर आता, तो पिता की रेहड़ी पर बैठकर उनकी मदद करता. वह कहता है कि पापा को रोज मेहनत करते देखता था. मन में ठान लिया था कि एक दिन ऐसा काम करूंगा जिससे उनका सिर गर्व से ऊंचा हो जाए.

सौरभ की इस उपलब्धि से न केवल उसके माता-पिता का सपना पूरा हुआ है, बल्कि पूरे रामगढ़ कस्बे में भी उत्सव का माहौल है. उसके पिता लक्ष्मण प्रसाद बताते हैं कि उनके चार बच्चे हैं-दो बेटे और दो बेटियां. बड़ा बेटा अब घर की बर्तन की दुकान संभाल रहा है, जबकि बेटी पढ़ाई कर रही है. वे बताते हैं कि सौरभ हमेशा शांत, समर्पित और मेहनती रहा है.

