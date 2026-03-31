बेटा-बेटी की आंखों के सामने पिता को 100 मीटर तक घसीटती रही कार, हुई दर्दनाक मौत

Alwar Accident News: अलवर के बिलाई पाड़ा इलाके में तेज रफ्तार बलेनो कार और बाइक की टक्कर में 45 वर्षीय किसान रमेश मीणा की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बाइक को करीब 100 मीटर तक घसीटती रही. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. घायलों का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
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Alwar Accident News: अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलाई पाड़ा में सोमवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. तेज रफ्तार बलेनो कार और बाइक के बीच आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में 45 वर्षीय किसान रमेश मीणा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जालुकी थाना क्षेत्र के मानोता कला गांव निवासी रमेश मीणा किसी जरूरी घरेलू काम से अलवर बाजार आए थे. इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी मनीषा मीणा और बेटा योगेश मीणा भी बाइक पर सवार थे. मनीषा मीणा दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, जबकि योगेश मीणा दिल्ली पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं.
जब वे भिलाईवाड़ा के पास पहुंचे, तभी सामने से तेज गति से आ रही एक बलेनो कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार ने बाइक को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई. हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रमेश मीणा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनके दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए.
घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने घायलों को संभाला और उन्हें अलवर के अलग-अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है.
कार चालक हुआ फरार
हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया और अपना वाहन वहीं छोड़कर भाग निकला. पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है. मामले में संबंधित थाने में केस दर्ज कर जांच की जा रही है.
वहीं, मृतक रमेश मीणा के शव का पोस्टमार्टम सामान्य चिकित्सालय में कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. इस हादसे के बाद परिवार में शोक का माहौल है और गांव में भी मातम पसरा हुआ है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार चालक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.
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