/अलवर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार जीजा-साले को कुचला, मौके पर मौत

Alwar Road Accident: अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में सोमवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां उजाड़ दीं. तेज रफ्तार और लापरवाही का कहर लोहिया का तिबारा इलाके में देखने को मिला, जहाँ एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार जीजा-साले को अपनी चपेट में ले लिया. इस भीषण टक्कर में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

यह दुखद घटना सोमवार रात करीब 10:15 बजे की है. मृतकों की पहचान रूपबास निवासी मुकेश जांगिड़ और उनके साले सुनील जांगिड़ के रूप में हुई है. मिली जानकारी के अनुसार, दोनों पेशेवर रूप से बढ़ई (कारपेंटर) का काम करते थे और साथ ही पिछले दो वर्षों से नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में भी सक्रिय थे.

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सोमवार को मुकेश और सुनील अपने एक साथी दुलीचंद के साथ काम के सिलसिले में टोल टैक्स क्षेत्र में कुछ लोगों से मिलने गए थे. काम निपटाकर जब वे वापस लौट रहे थे, तभी मौत बनकर आए एक ट्रक ने पीछे से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

प्रत्यक्षदर्शी की जुबानी

मृतकों के साथी दुलीचंद, जो हादसे के वक्त दूसरी बाइक पर उनके ठीक पीछे चल रहे थे, ने बताया कि वे सभी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की सामान्य रफ्तार से चल रहे थे. बहाला की ओर से एमआईए की तरफ जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने लापरवाही से मुकेश और सुनील की बाइक को पीछे से रौंद दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला.

पुलिस की कार्रवाई

हादसे को अंजाम देने के बाद चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया. राहगीरों और साथी की सूचना पर पुलिस और 108 एंबुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची. दोनों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है. पुलिस द्वारा फरार ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है. इस घटना के बाद से ही मृतकों के घर और क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है. दो जवान मौतों ने एक बार फिर तेज रफ्तार के खतरों और सड़क सुरक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया है.