अलवर में मचा कोहराम! कठूमर सड़क हादसे में नाना-नवासे की मौत, रैणी में 7 साल के मासूम की हत्या

Rajasthan News: अलवर के कठूमर में रोडवेज बस की टक्कर से नाना और नवासे की मौत हो गई, जबकि मामा गंभीर घायल है. वहीं रैणी क्षेत्र में सरसों के खेत में 7 वर्षीय बालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है. बता दें कि पुलिस इन दोनों मामलों की जांच कर रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Jugal Kishore
Published: Jan 04, 2026, 01:27 PM IST | Updated: Jan 04, 2026, 01:27 PM IST

Alwar News: नए साल के शुरुआती दिनों में ही अलवर जिला दो बड़ी त्रासदियों से दहल उठा है. जहां कठूमर इलाके में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने खुशियों को मातम में बदल दिया,वहीं रैणी थाना क्षेत्र में एक सात साल के मासूम की हत्या ने सनसनी फैला दी है.

रोडवेज बस की टक्कर से उजड़ा परिवार
कठूमर-नगर रोड पर शनिवार को मानपुर के पास एक हृदयविदारक सड़क हादसा हुआ. एक बाइक पर सवार होकर तीन लोग नगर की ओर जा रहे थे, तभी अलवर से खेड़ली की ओर जा रही रोडवेज बस (RJ 02 PA 8886) ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया.

इस भीषण टक्कर में 73 वर्षीय पन्ना (निवासी बरसाना) और उनके 19 वर्षीय नवासे सौरव (निवासी भोजपुरा) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में पन्ना का 25 वर्षीय पुत्र विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया है. एसएचओ गुलाब सिंह ने बताया कि मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं, जबकि विनोद को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है.

रैणी में सरसों के खेत में मिला मासूम का शव
अलवर के ही रैणी थाना क्षेत्र से एक रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है. यहां अहीर बास इलाके में एक सरसों के खेत में सात वर्षीय बालक अन्नू आसीन का शव बरामद हुआ है.

हत्या की आशंका
जानकारी के अनुसार बालक की हत्या कर शव को खेत में फेंका गया था.सूचना मिलते ही रैणी पुलिस ने मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

परिवार पर टूटा दु:खों का पहाड़
बता दें कि मृतक बालक के परिजन उत्तर प्रदेश के गोवर्धन के रहने वाले हैं और यहां एक ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते हैं.पुलिस ने मामला दर्ज कर विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है कि आखिर इस मासूम की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है.

प्रशासन की चेतावनी और अपील
लगातार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे कोहरे और खराब मौसम के दौरान गति सीमा का विशेष ध्यान रखें.वहीं, रैणी मामले में पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है.

इन दो अलग-अलग घटनाओं ने जिले की कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां एक तरफ लापरवाही ने दो जानें लीं,वहीं दूसरी तरफ मानवीय क्रूरता ने एक मासूम का जीवन छीन लिया.

