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Alwar: GST अफसर के घर डकैती का पुलिस ने आरोपियों से कराया सीन रीक्रिएट, देखने उमड़ी भीड़

अलवर के सदर थाना क्षेत्र में GST विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर ओमप्रकाश के घर हुई सनसनीखेज डकैती मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को पुलिस घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां शिनाख्त परेड कराकर वारदात का सीन रीक्रिएट कराया गया. बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर गन प्वाइंट पर लूट की थी.  

Edited bySneha AggarwalReported byJugal Kishore
Published: Jul 12, 2026, 05:02 PM|Updated: Jul 12, 2026, 05:02 PM
Alwar: GST अफसर के घर डकैती का पुलिस ने आरोपियों से कराया सीन रीक्रिएट, देखने उमड़ी भीड़
Image Credit: Alwar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: राजस्था के अलवर जिले में सदर थाना क्षेत्र में करीब एक सप्ताह पहले जीएसटी विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर के यहां घर में घुसकर हुई डकैती मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों की पुलिस ने घटनास्थल लेजाकर शिनाख्ति परेड निकाली और घटना का सीन रीक्रिएट किया. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

चार जुलाई की रात अलवर के सदर थाना क्षेत्र के शालीमार योजना में रहने वाले जीएसटी विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर ओमप्रकाश के घर घुसकर बदमाशों ने गन प्वाइंट पर परिवार को बंधक बनाकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था.

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थाना अधिकारी विजेंद्र कुमार के अनुसार, बदमाश रात के समय घर में घुसे और ऊपर की मंजिल पर पंखा लगाकर सो गए. सुबह करीब 6 बजे जब नीचे ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे खुले तो सभी बदमाश अंदर घुस गए और सभी को एक कमरे में बंद कर लूट की वारदात को अंजाम दिया.

शहर में आक्रोश और हड़कंप

शहर के बीचों बीच दिनदहाड़े हुई इस लूट की वारदात से शहर में आक्रोश और हड़कंप मच गया , पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए और आरोपियों की तलाश शुरू की. रेंज आईजी राहुल प्रकाश भी अलवर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की.

एसपी सुधीर चौधरी ने एएसपी मुख्यालय दीपक शर्मा और एएसपी ग्रामीण प्रियंका रघुवंशी के नेतृत्व में टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की और चार बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

माल का बटवारा कर कपड़े बदले और भाग निकले

आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में अनेकों मामले दर्ज है. इन्होंने काफी शातिर अंदाज में वारदात को अंजाम दिया, किसी तरह का कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया और रेलवे लाइन की तरफ अपना बैग छुपाकर रखा और वारदात के बाद चोरी के माल का बटवारा कर कपड़े बदले और भाग निकले थे.

आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपियों की शिनाख्ती परेड निकाली गई ताकि आमजन में भय कम हो और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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