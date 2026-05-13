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अलवर में कुर्सी विवाद पर भड़की चौरासी जाट महासभा, जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला की तत्काल बर्खास्तगी की मांग

Alwar Chair Controversy: चौरासी जाट महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला को तत्काल हटाने की मांग की है. महासभा के अध्यक्ष बेगराज चौधरी ने आरोप लगाया कि बैठक में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर के लिए कुर्सी की व्यवस्था नहीं की गई, जबकि अन्य जनप्रतिनिधियों को बैठने की पूरी व्यवस्था थी.

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: May 13, 2026, 09:48 AM|Updated: May 13, 2026, 09:48 AM
अलवर में कुर्सी विवाद पर भड़की चौरासी जाट महासभा, जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला की तत्काल बर्खास्तगी की मांग
Image Credit: Alwar News


Alwar News: अलवर में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान हुए “कुर्सी विवाद” ने अब तूल पकड़ लिया है. इस मामले को लेकर चौरासी जाट महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है.


महासभा के अध्यक्ष बेगराज चौधरी ने बताया कि बैठक में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर के लिए कुर्सी की व्यवस्था नहीं की गई, जबकि अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए बैठने की पूरी व्यवस्था थी. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री के कहने पर ही जिला प्रमुख को बैठक में शामिल किया गया. समाज ने इसे जिले के प्रथम नागरिक का अपमान बताते हुए कड़ा विरोध जताया है.

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महासभा ने यह भी घोषणा की कि दो दिन बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा जाएगा. मंत्री से मिलने वाले आश्वासन के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो 15 तारीख को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दौरान कलेक्टर के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. महासभा के सदस्य शेर सिंह गंडूरा ने कहा कि इस घटना का असर आगामी चुनावों में भी देखने को मिल सकता है.


दरअसल, रविवार को हुई इस बैठक में राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी मौजूद थे. बैठक के दौरान जिला प्रमुख के लिए कुर्सी नहीं होने पर उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया. बाद में केंद्रीय मंत्री ने उन्हें दरवाजे पर खड़ा देख बैठक में बुलाया, जिसके बाद उन्हें बहरोड़ विधायक जसवंत यादव की खाली सीट पर बैठाया गया. गौरतलब है कि जिला प्रमुख और जिला प्रशासन के बीच पहले भी बयानबाजी होती रही है. ऐसे में इस कुर्सी विवाद को लोग दोनों के बीच चल रहे पुराने विवाद से जोड़कर भी देख रहे हैं.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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