Published: Dec 14, 2025, 12:29 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 12:29 PM IST

इलाज या लापरवाही? अलवर के निजी अस्पताल में महिला की मौत, डॉक्टर पर केस दर्ज

Alwar News: अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित सानिया प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक 44 वर्षीय महिला शीला देवी की मौत हो गई. मृतका के परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सक पर लापरवाही से उपचार करने का गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की है. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और अब शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू की है.

दो बार हुए ऑपरेशन
खेरथल–तिजारा जिले के नांगल सतोकड़ा निवासी शीला देवी को नवंबर माह में 24 एमएम की पथरी की शिकायत पर सानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था.पहला ऑपरेशन में भामाशाह योजना के तहत दूरबीन विधि से पथरी का ऑपरेशन किया गया.

दूसरा ऑपरेशन
परिजनों का आरोप है कि पहले ऑपरेशन में खामी के कारण 10 दिन बाद महिला की तबीयत फिर बिगड़ गई. चिकित्सक ने बाईपास ऑपरेशन की सलाह दी.परिजनों का दावा है कि दूसरे ऑपरेशन के बाद भी महिला का ब्लड नहीं रुका और कई यूनिट खून चढ़ाने के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ.

परिजनों का आरोप और शिकायत
परिजनों का आरोप है कि इलाज के संबंध में डॉक्टर नरेंद्र गोयल की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे महिला की वेंटिलेटर पर मौत हो गई.

मृतका के भाई लालचंद जाटव की शिकायत पर एनईबी थाना पुलिस ने संबंधित चिकित्सकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.मृतका अपने पीछे चार बच्चों तीन बेटियों और एक बेटे को छोड़ गई है.पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके

