Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Alwar
  • /Alwar News: 2 साल बाद लौटा 'सुल्तान'! सरिस्का में दिखा टाइगर का रॉयल अंदाज

Alwar News: 2 साल बाद लौटा 'सुल्तान'! सरिस्का में दिखा टाइगर का रॉयल अंदाज

Alwar News: अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र बाला किला और लिबारी इलाके में इन दिनों बाघों की लगातार साइटिंग से वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों में उत्साह बढ़ गया है. करीब दो साल बाद टाइगर एसटी-18 'सुल्तान' की वापसी ने सफारी का रोमांच और बढ़ा दिया.
 

Edited bySneha AggarwalReported byJugal Kishore
Published: May 25, 2026, 06:36 PM|Updated: May 25, 2026, 06:36 PM
Alwar News: 2 साल बाद लौटा 'सुल्तान'! सरिस्का में दिखा टाइगर का रॉयल अंदाज
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र बाला किला और लिबारी क्षेत्र में इन दिनों बेहद रोमांचक और मनमोहक वन्यजीव दृश्य सामने आ रहे हैं, जो वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के बीच खास चर्चा का विषय बने हुए हैं. जंगल की पगडंडियों पर बाघ का शांत अंदाज और टाइग्रेस का अपने शावकों के साथ सुरक्षित माहौल में बैठा नजर आना सफारी के अनुभव को और भी खास बना रहा है.

टाइगर सुल्तान ने रोमांच भर दिया

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, करीब दो साल बाद नजर आए टाइगर सुल्तान ने भी रोमांच भर दिया. बारां लिवारी ट्रैक पर करीब दो साल बाद एसटी-18 टाइगर 'सुल्तान' की वापसी दर्ज की गई है. लंबे समय के इंतजार के बाद यह बाघ जंगल के रास्ते पर आराम करता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर सफारी पर निकले पर्यटक रोमांचित हो उठे.

सफारी के दौरान पर्यटक हिमांशु शर्मा को एसटी-19 टाइग्रेस अपने चार नन्हे शावकों के साथ वाटर प्वाइंट पर बैठी हुई नजर आई. गर्मी के मौसम में मां के पास शांत बैठे शावकों का यह दृश्य पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना रहा.

बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी

इसके अलावा अंधेरी ट्रैक पर टाइग्रेस 2302 और उसके शावकों की साइटिंग ने भी सफारी को यादगार बना दिया. लगातार हो रही इन साइटिंग्स से यह साफ संकेत मिल रहा है कि सरिस्का का जंगल अब बाघों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहा है. यही कारण है कि यहां बाघों और उनके परिवारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

इन शानदार नजारों के चलते सरिस्का टाइगर रिजर्व एक बार फिर वन्यजीव पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है, जहां हर सफारी में बाघों की झलक पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव साबित हो रही है.

अरावली की पहाड़ियों के बीच है फैला

सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच फैला एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जो 866 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला है. इस अभयारण्य को 1978 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' में शामिल किया गया था, जहां बाघों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ यह तेंदुए, सांभर और नीलगाय जैसे वन्यजीवों का प्रमुख प्राकृतिक आवास है. यह दिल्ली से लगभग 200 किमी और जयपुर से 107 किमी दूर है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:जयपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस का जमावड़ा! महंगाई और बेरोजगारी को लेकर BJP पर साधा निशाना

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान RTO 7 डिजिट स्कैम: 600 करोड़ के घोटाले पर नया खुलासा, सवालों के घेरे में जांच कमेटी

दिल्ली-यूपी वाले मजे में, राजस्थान में जेब खाली! पड़ोसी राज्यों से ₹ 10-12 तक महंगा मिल रहा पेट्रोल जाने क्यों?

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

Rajasthan Nautapa: श्रीगंगानगर में पारा पहुंचा 46 डिग्री पार, पिलानी-अलवर में रात को भी छूटे पसीने, देखें टॉप 10 सबसे गर्म शहर

बारां के आदिवासी इलाके में पेंशन बंद होने से मचा हाहाकार, दफ्तरों के चक्कर लगाकर हांफ रहे मजदूर

राजस्थान में मौसम का डबल अटैक! हीटवेव और आंधी-बारिश का नया दौर होगा शुरू

मानसून में बादलों के बीच तैरता ये महल! खूबसूरती देख थम जाएंगी आपकी निगाहें

जयपुर में ओवर स्पीड कार का कहर! बाइक सवार पति-पत्नी उड़ाया, मौत के लड़ रहे जंग

बाप के MP-MLA लोगों की समस्याओं को दूर करने के बजाय राजनीति करते हैं- भाजपा नेता

जयपुर में कार वाले बेबस, ऑटो खड़े, CNG पंपों पर लगे 'NO GAS' के बोर्ड

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

जयपुर के अनु मीणा केस में आया अपडेट, ACP आदित्य काकडे ने दिया ये बयान

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

दुनिया मानती थी सबसे गर्म, पर आंकड़ों ने चौंकाया! जानिए क्यों झुलसते तापमान के बाद भी इस लिस्ट में पिछड़ गया राजस्थान

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

राजस्थान में यहां छिपा है अरबों का खजाना, इलेक्ट्रिक कार से मिसाइल तक...!

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

नौ+तपा से झुलसेगा राजस्थान, हीटस्ट्रोक से अंगारे की तरह धधकेगी इन शहरों की धरती, पढ़ें वेदर अपडेट

डेढ़ महीने बाद सुसाइड का सनसनीखेज खुलासा, PWD XEN की क्रूरता का वीडियो सामने, अनु के फोन में कैद थी मारपीट की दास्तां

ईंट भट्टे के कुंड में डूबने से दो श्रमिकों की मौत, परिजनों का विरोध जारी

मेडिकल आधार पर आसाराम को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

150 किलो वजन और 47 इंच ऊंचाई वाले बकरे ने अजमेर मंडी में मचा दिया धमाल, कीमत सुन दंग रह गए खरीदने वाले

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में भी तेजी, पढ़ें 25 मई के रेट

45 डिग्री की शाही गर्मी में आमेर फोर्ट पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, हाथियों की सलामी और लोकनृत्य देख हुए गदगद

सफर ऐसा कि फ्लाइट भूल जाएंगे, 12 नए कोच लगते ही जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत हुई सुपरहिट!

जयपुर में एक और ट्विशा, हंसते चेहरे के पीछे छुपा था दर्द, पिता खुद पुलिस में फिर भी समाज के डर से घुटती रही अनु

राजस्थान के मौसम का अजीब खेल, दौसा में हवा से गायब हुई नमी, तो जैसलमेर-बाड़मेर में उमस ने छुड़ाए पसीने!

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर लगी महंगाई की चिंगारी, रॉकेट की तरह आसमान में पहुंचे प्राइस, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान में अगले 48 घंटे भीषण गर्मी का कहर! फिर पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, जानें ताजा अपडेट

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक में घुसी कार, 3 महीने के मासूम की मौत

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में हुई भयंकर बढ़ोतरी, जानें आपके शहर में क्या है 1 लीटर तेल के प्राइस

Nautapa : राजस्थान में नौतपा दिखाने लगा अपना असर, जयपुर से लेकर सीकर-उदयपुर तक गर्मी का टॉर्चर शुरू

कपासन में रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे, 6 लोग गंभीर घायल

जयपुर के इस इलाके पर बड़ा खतरा! 2200 करोड़ की जमीन पर चली 16 JCB

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

Tags:
Alwar news
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पहले पिलाई शराब, फिर कपड़े उतरवाकर पीटा, झुंझुनूं में दलित युवक से बर्बरता

पहले पिलाई शराब, फिर कपड़े उतरवाकर पीटा, झुंझुनूं में दलित युवक से बर्बरता

Rajasthan Crime
2

7 साल तक पुजारी बनकर छिपता रहा करौली डबल मर्डर का आरोपी, फिल्मी अंदाज में गया पकड़ा

Rajasthan Crime
3

कौन हैं किशोर चौधरी? जिनकी तारीफ में K.C. वेणुगोपाल ने कहा- अरे भैया, तुम तो हिंदुस्तान के सबसे लाडले हो...

Rajasthan news
4

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

Ebola Virus
5

कुणाल गुर्जर केस में परिवार से मिले सचिन पायलट, सरकार पर साधा निशाना

Sachin Pilot