/Alwar News: 2 साल बाद लौटा 'सुल्तान'! सरिस्का में दिखा टाइगर का रॉयल अंदाज

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र बाला किला और लिबारी क्षेत्र में इन दिनों बेहद रोमांचक और मनमोहक वन्यजीव दृश्य सामने आ रहे हैं, जो वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के बीच खास चर्चा का विषय बने हुए हैं. जंगल की पगडंडियों पर बाघ का शांत अंदाज और टाइग्रेस का अपने शावकों के साथ सुरक्षित माहौल में बैठा नजर आना सफारी के अनुभव को और भी खास बना रहा है.

टाइगर सुल्तान ने रोमांच भर दिया

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वहीं, करीब दो साल बाद नजर आए टाइगर सुल्तान ने भी रोमांच भर दिया. बारां लिवारी ट्रैक पर करीब दो साल बाद एसटी-18 टाइगर 'सुल्तान' की वापसी दर्ज की गई है. लंबे समय के इंतजार के बाद यह बाघ जंगल के रास्ते पर आराम करता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर सफारी पर निकले पर्यटक रोमांचित हो उठे.

सफारी के दौरान पर्यटक हिमांशु शर्मा को एसटी-19 टाइग्रेस अपने चार नन्हे शावकों के साथ वाटर प्वाइंट पर बैठी हुई नजर आई. गर्मी के मौसम में मां के पास शांत बैठे शावकों का यह दृश्य पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना रहा.

बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी

इसके अलावा अंधेरी ट्रैक पर टाइग्रेस 2302 और उसके शावकों की साइटिंग ने भी सफारी को यादगार बना दिया. लगातार हो रही इन साइटिंग्स से यह साफ संकेत मिल रहा है कि सरिस्का का जंगल अब बाघों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहा है. यही कारण है कि यहां बाघों और उनके परिवारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

इन शानदार नजारों के चलते सरिस्का टाइगर रिजर्व एक बार फिर वन्यजीव पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है, जहां हर सफारी में बाघों की झलक पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव साबित हो रही है.

अरावली की पहाड़ियों के बीच है फैला

सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच फैला एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जो 866 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला है. इस अभयारण्य को 1978 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' में शामिल किया गया था, जहां बाघों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ यह तेंदुए, सांभर और नीलगाय जैसे वन्यजीवों का प्रमुख प्राकृतिक आवास है. यह दिल्ली से लगभग 200 किमी और जयपुर से 107 किमी दूर है.