Alwar: सरिस्का में सफारी के सामने फेंसिंग से कूदी बाघिन, सैलानियों की हलक में आ गयी जान

Alwar Viral Video: अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व में इन दिनों वन्यजीवों की शानदार साइटिंग देखने को मिल रही है. रविवार को टाइग्रेस ST-9 ने पर्यटकों के सामने लगभग 8–10 फीट ऊंची फेंसिंग को एक ही छलांग में पार कर दिया. 
 

Alwar: सरिस्का में सफारी के सामने फेंसिंग से कूदी बाघिन, सैलानियों की हलक में आ गयी जान

Alwar Viral Video: राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व में इन दिनों वन्यजीवों की बेहतरीन साइटिंग पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बनी हुई है. रविवार को टाइग्रेस ST-9 ने ऐसा रोमांचक दृश्य पेश किया कि जिप्सी में बैठे पर्यटक दंग रह गए. बाघिन ने अचानक करीब 8–10 फीट ऊंची तारबंदी को एक ही छलांग में पार कर लिया, जिसे पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद भी कर लिया.

बताया जा रहा है कि इससे एक दिन पहले टाइग्रेस ST-9 और टाइगर ST-2304 अलवर–जयपुर रोड के बीच में भी दिखाई दिए थे. करीब एक महीने से दोनों की कई बार साथ में साइटिंग हो रही है, जिससे सरिस्का आने वाले टूरिस्ट काफी उत्साहित हैं. सदर रेंज के जंगलों में इन दिनों टाइगर और टाइग्रेस की उपस्थिति आसानी से देखी जा रही है.

जब टाइग्रेस अचानक जिप्सी के सामने पहुंची और फेंसिंग के ऊपर से छलांग लगाई, तो पर्यटक घबरा गए और कुछ पल के लिए सांसें थम गई. हालांकि साथ चल रहे गाइड ने उन्हें शांत कराया और कहा कि खतरे की कोई बात नहीं है. इसके बाद टाइग्रेस आराम से आगे बढ़ गई और थोड़ी ही दूरी पर टाइगर ST-2304 भी नजर आया.

सरिस्का में इस तरह के रोमांचक नजारे देखने के बाद पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वाइल्डलाइफ लवर्स के लिए यह रिजर्व एक यादगार अनुभव बनता जा रहा है.

सरिस्का टाइगर रिजर्व एक राष्ट्रीय उद्यान है, जहां आपको प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. इसमें पहाड़, घास के मैदान, शुष्क पर्णपाती वन और चट्टानें हैं, जो 800 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं.अलवर में स्थित, यह टाइगर रिजर्व अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा है.

