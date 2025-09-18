Zee Rajasthan
Alwar: SBI ATM पर अकाउंट में लाखों रुपये आने से रातोंरात मचा हड़कंप, जानें पूरा मामला

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर के SBI बैंक के दो एटीएम पर रात में भारी भीड़ देखी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस मामले में पुलिस ने पचास जनों को हिरासत में लिया है. 

Published: Sep 18, 2025, 03:54 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 03:54 PM IST

Alwar: SBI ATM पर अकाउंट में लाखों रुपये आने से रातोंरात मचा हड़कंप, जानें पूरा मामला

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर के SBI बैंक के दो एटीएम पर पैसे निकालने के लिए अचानक ग्राहकों की भारी भीड़ आ गई. ऐसे में पुलिस भी परेशान हो गई और पचास जनों को हिरासत में लिया गया. जानें पूरा मामला क्या है.

अलवर शहर में एसबीआई बैंक के दो एटीएम पर पैसे निकासी के लिए अचानक आई ग्राहकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस सकते में आ गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला संदिग्ध लगने पर एटीएम के पास खड़े करीब पचास जनों को हिरासत में लिया गया. उनसे पूछताछ की जा रही है. अभी पुलिस को भी नहीं पता मामला क्या. लेकिन पूरा मामला एक SMS से जुड़ा है, जिसमें रुपए निकासी का MSG आया.

जानकारी के अनुसार, एसबीआई की साइट हैक होने से बुधवार रात करीब दस बजे शहर के एसबीआई एटीएम सेंटरों पर भीड़ उमड़ पड़ी. इस दौरान लोगों ने अचानक खातों में आए पैसे भी निकाल लिए.

कितने ग्राहकों ने निकासी की. ये अभी पता नहीं चला है. इस संबंध में बैंक अधिकारी भी बताने से बच रहे है. पुलिस ने करीब पचास से अधिक लोगों को हिरासत में लिया.

हुआ यूं कि रात लोगों के फोन पर मैसेज आया कि उनके एसबीआई से जुड़े ग्राहकों के खाते में अचानक लाखों रुपये डले हैं. सूचना मिलते ही लोग एसबीआई के एटीएम पर पैसे निकलवाने पहुंच गए. इसकी सूचना पुलिस को लगी तो अधिकारी भी चौक्कने हो गए.

एएसपी कांबले शरण ने बताया कि प्रदेशभर में लोगों के फोन पर खाते में लाखों रुपए आने के मैसेज आने लगे. इसमें एक मैसेज भी था, जिसका लिंकअप एसबीआई से था. लोग खाते से पैसा निकालने के लिए एसबीआई के एटीएम के बाहर खड़े हो गए. कई लोगों ने पैसे निकाल भी लिए. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शहर के सभी करीब 20 एटीएम को बंद कराया.

एटीएम के आसपास संदिग्ध हालत में घूमने वाले करीब 100 लोगों को भी पूछताछ के लिए शहर के थाने ले गए. पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बड़ी संख्या में सरकार को नुकसान होने से बचाया है. यह मैसेज पूरे प्रदेश में आए हैं. साइबर ठगी से जुड़ा मामला हो सकता है. बताया जा रहा है कि काफी लोगों ने एसबीआई के एटीएम से पैसे निकाल लिए.

कोतवाली के सब इंस्पेक्टर ओमप्रकाश ने बताया कि अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अन्तर्गत नंगली सर्किल और महल चौक स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम पर लगी भीड़ की सूचना पर मौके पर पहुंचे. मामला संदिग्ध लगने पर सभी संदिग्ध लोगों कोतवाली लाए और पूछताछ की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

