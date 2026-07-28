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अलवर में ओवरलोड स्कूल टेंपो बना काल, एलकेजी छात्र की दर्दनाक मौत

Alwar School Accident: अलवर के रैणी कस्बे में एक निजी स्कूल के ओवरलोड थ्री-व्हीलर टेंपो से गिरकर एलकेजी के छात्र दीक्षित कुमार की मौत हो गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रशासन और वाहन चालक की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए ओवरलोड स्कूल वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Jugal Kishore
Published:Jul 28, 2026, 07:58 AM IST | Updated:Jul 28, 2026, 07:58 AM IST
अलवर में ओवरलोड स्कूल टेंपो बना काल, एलकेजी छात्र की दर्दनाक मौत
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: अलवर जिले के रैणी कस्बे में मंगलवार को स्कूल परिवहन व्यवस्था की कथित लापरवाही एक मासूम बच्चे की जान पर भारी पड़ गई. बाजोली रोड स्थित पानी की टंकी के पास एक निजी स्कूल का थ्री-व्हीलर टेंपो हादसे का शिकार हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टेंपो में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया गया था. इसी दौरान एलकेजी का छात्र दीक्षित कुमार अचानक चलती गाड़ी से नीचे गिर गया और उसके सिर के ऊपर से टेंपो का पिछला पहिया गुजर गया. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए और घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.


जयपुर रेफर करने के बाद भी नहीं बच सकी जान

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घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और आसपास मौजूद लोगों ने घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया. हालांकि इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया. दीक्षित कुमार बाजोली गांव का निवासी था और रैणी स्थित एक निजी स्कूल में एलकेजी कक्षा में पढ़ता था. बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.


ओवरलोड स्कूल वाहन पर उठे सवाल

हादसे के बाद सामने आई तस्वीरों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों ने स्कूल परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का दावा है कि जिस थ्री-व्हीलर टेंपो में बच्चे सफर कर रहे थे, उसमें निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक विद्यार्थियों को बैठाया गया था. बताया जा रहा है कि घटना के समय टेंपो में करीब 17 बच्चे सवार थे. हादसे के बाद कुछ बच्चों को उनके परिजन बाइक के माध्यम से घर ले गए. लोगों का कहना है कि यदि वाहन में निर्धारित संख्या में ही बच्चों को बैठाया जाता और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता तो शायद यह दर्दनाक हादसा टाला जा सकता था.


लोगों में आक्रोश, सख्त कार्रवाई की मांग

मासूम की मौत के बाद रैणी क्षेत्र में लोगों का आक्रोश बढ़ गया. स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन और वाहन चालक की कथित लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि कई निजी स्कूलों में छोटे वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर परिवहन कराया जाता है, लेकिन इस पर प्रभावी निगरानी नहीं होती. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि स्कूल वाहनों की नियमित जांच की जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.


स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल

इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था, फिटनेस, क्षमता और निगरानी को लेकर बहस छेड़ दी है. अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और स्कूल प्रबंधन को परिवहन संबंधी सभी नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए. वहीं पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच के आधार पर यह स्पष्ट किया जाएगा कि हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस घटना के बाद स्कूल परिवहन व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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