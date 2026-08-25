/अलवर में स्कूल ड्रेस पर बवाल, टेलर ने कैंची से फोड़ा प्रिंसिपल का सिर, उंगली कटकर अलग

Alwar News: वैशाली नगर थाना क्षेत्र में स्कूल यूनिफॉर्म की खराब क्वालिटी को लेकर स्कूल संचालक और टेलर के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि टेलर ने स्कूल प्रिंसिपल पर कैंची से हमला कर दिया. हमले में प्रिंसिपल हेमसिंह राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के अनुसार, वैशाली नगर स्थित एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल हेमसिंह राजपूत ने स्कूल की यूनिफॉर्म तैयार करने वाले टेलर राकेश शर्मा से उसकी खराब क्वालिटी को लेकर शिकायत की थी. इसके बाद राकेश ने हेमसिंह को वैशाली नगर स्थित अपने गोदाम पर बुलाया. वहां दोनों के बीच कहासुनी हो गई.

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कैंची से हेमसिंह के सिर पर हुआ वार

आरोप है कि इसी दौरान राकेश ने कपड़े काटने वाली कैंची से हेमसिंह के सिर पर वार कर दिया. इससे उनके सिर में गंभीर चोट आई. बीच-बचाव के दौरान कपड़े काटने वाले ग्राइंडर की चपेट में आने से हेमसिंह की एक उंगली भी कट गई.

घायल हेमसिंह को गंभीर हालत में राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. पीड़ित की शिकायत पर वैशाली नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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मथुरा रेलवे लाइन पर मिला युवक का शव, पहचान में जुटी जीआरपी

Alwar: जीआरपी थाना क्षेत्र में मथुरा रेलवे लाइन स्थित माल गोदाम के पास मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़ा मिला. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक की मौत अलवर-मथुरा पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से हुई है.

रेलवे ट्रैक पर शव पड़े होने की सूचना स्टेशन मास्टर ने जीआरपी थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर युवक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी.

इसके बाद पुलिस ने शव को एंबुलेंस की मदद से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतक युवक ने काले रंग की पैंट और मटमैली चेकदार शर्ट पहन रखी थी.

जीआरपी पुलिस युवक की पहचान और उसके परिजनों का पता लगाने में जुटी हुई है. इसके लिए आसपास के थाना क्षेत्रों में भी सूचना भेजी गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.