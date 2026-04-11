Alwar: गाय के बछड़े का कटा सिर मिलने का मामला, 24 घंटे बाद में आरोपी नहीं किए गए गिरफ्तार

Alwar News: राजस्थान के अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में अग्रसेन सर्किल के पास गुरुवार को गाय के बछड़े का कटा सिर मिलने के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है.

घटना के समय हिंदुवादी संगठनों द्वारा किए गए प्रदर्शन में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 24 घंटे का अल्टिमेटम दिया गया था लेकिन तय समय सीमा में पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई.

इसके चलते हिंदुवादी संगठनों ने शनिवार हॉप सर्कस पर एक बैठक कर आगमी रणनीति पर चर्चा की. साथ ही इस दौरान विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों की एक 11 सदस्यों की संयुक्त टीम बनाई गई, जो आगामी रूप रेखा तय करेगी. इस मामले में आज समिति ने फिर एक बार पुलिस प्रशासन को आरोपियों की गिरफ्तारी सहित विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा.

विश्व हिंदू परिषद से जुड़े प्रेम राजावत ने बताया कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पाई. किसी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. इस मामले में 11 सदस्यों की एक टीम बनाई है, जो आगामी रणनीति तय करेगी.

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साथ ही जिला प्रशासन से मांग की गई है कि जिले में आए दिन हो रही गौतस्करी ,गोकशी की घटनाओं पर रोक लगे और बिना लाइसेंस के मांस बेचने वाले होटल संचालकों पर कार्रवाई हो. गो मास की बिक्री पर सख्ती होनी चाहिए.

इन मांगों को लेकर कोतवाली में एएसपी प्रियंका रघुवंशी को ज्ञापन सौंपा गया , इस दौरान समिति की कोतवाली में अधिकारियों से मीटिंग भी हुई, जिसमें सीओ सिटी अंगद शर्मा भी मौजूद रहे. इस दौरान बड़ी संख्या में बजरंग दल , विश्व हिंदू परिषद और गो रक्षक दलों से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोतवाली में मौजूद रहे.

वहीं, बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के गांव गण्डूरा में पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार पर घर में घुसकर हमला करने का मामला सामने आया है. पीड़िता प्रेमवती पत्नी प्रभाती राम ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 8 अप्रैल 2026 की रात करीब 9:30 बजे वह अपने घर में काम कर रही थी.

इसी दौरान गांव के ही कई लोग जबरन घर में घुस आए और लाठी-डंडों, सरियों व धारदार हथियारों से परिवार पर हमला कर दिया. इस हमले में परिवार के कई सदस्य घायल हो गए. पीड़िता ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया और जाते-जाते जान से खत्म करने की धमकी भी दी.

बताया जा रहा है दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है , जिसके चलते यह हमला हुआ. घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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