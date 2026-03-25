Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

अलवर में हैरान कर देने वाला मामला, गलती से दूसरी महिला की अस्थियां विसर्जित, परिवार कर रहा हंगामा

Alwar News: अलवर के तीजकी श्मशान घाट में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक महिला की अस्थियां गलती से दूसरे परिवार द्वारा ले जाकर विसर्जित कर दी गईं. घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया है और श्मशान घाट की अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByJugal Kishore
Published:Mar 25, 2026, 12:37 PM IST | Updated:Mar 25, 2026, 12:37 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में मौसम फिर लेगा यू-टर्न, 28-31 मार्च धूलभरी आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में मौसम फिर लेगा यू-टर्न, 28-31 मार्च धूलभरी आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी

Churu News: नवरात्रि में करणी माता का दरबार रंगों से सजा, गरबा-डांडिया की जबरदस्त धूम
6 Photos
Churu News

Churu News: नवरात्रि में करणी माता का दरबार रंगों से सजा, गरबा-डांडिया की जबरदस्त धूम

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 26 मार्च से बारिश और आंधी का येलो अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 26 मार्च से बारिश और आंधी का येलो अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! जयपुर में ₹104.72 पेट्रोल, जानिए आपके शहर का भाव
6 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! जयपुर में ₹104.72 पेट्रोल, जानिए आपके शहर का भाव

अलवर में हैरान कर देने वाला मामला, गलती से दूसरी महिला की अस्थियां विसर्जित, परिवार कर रहा हंगामा

Alwar News: अलवर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित तीजकी श्मशान घाट से प्रशासनिक लापरवाही का एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक वृद्ध महिला के दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियां बदल जाने से परिजनों में गहरा आक्रोश और दुख व्याप्त हो गया है. इस घटना ने श्मशान घाट की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मिली जानकारी के अनुसार फूटी खेड़ा निवासी सुनील सैनी की माता कल्ली देवी का 23 मार्च को निधन हो गया था. उनका अंतिम संस्कार तीजकी श्मशान घाट पर पूरे रीति-रिवाज के साथ किया गया. बुधवार को परिजन ‘तीये’ की रस्म निभाने के लिए श्मशान घाट पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें अस्थियां नहीं मिलीं. इस बात से परिजन हैरान और परेशान हो गए.

जब परिजनों ने वहां मौजूद लोगों और कर्मचारियों से इस बारे में पूछताछ की, तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. बताया गया कि बुध विहार निवासी सर्वेश शर्मा गलती से कल्ली देवी की अस्थियां अपने परिजन की समझकर ले गए और उनका विसर्जन भी कर दिया. यह जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार का दुख और आक्रोश और अधिक बढ़ गया, क्योंकि यह मामला धार्मिक आस्था और भावनाओं से जुड़ा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस घटना के बाद परिजनों ने श्मशान घाट की व्यवस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि वहां भारी अव्यवस्था और गंदगी फैली हुई है. आवारा पशु खुलेआम घूमते रहते हैं, जिससे अंतिम संस्कार जैसी संवेदनशील प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं. इतना ही नहीं, स्नानागार की स्थिति भी बेहद खराब बताई गई है, जहां तक सूअरों का विचरण देखा गया है, जो व्यवस्था की बदहाल स्थिति को दर्शाता है.

श्मशान घाट की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की

घटना की सूचना मिलते ही निवर्तमान पार्षद मुकेश सारवान भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने श्मशान घाट की खराब व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि यहां न तो नियमित रूप से सफाई कर्मचारी तैनात हैं और न ही किसी अधिकारी की स्पष्ट जिम्मेदारी तय की गई है. कई बार उन्हें स्वयं अपने स्तर पर कर्मचारियों से सफाई करवानी पड़ती है, जो प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है.

इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने श्मशान घाट की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है. साथ ही उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है, ताकि भविष्य में इस तरह की संवेदनशील घटनाएं दोबारा न हों.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news