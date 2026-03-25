अलवर में हैरान कर देने वाला मामला, गलती से दूसरी महिला की अस्थियां विसर्जित, परिवार कर रहा हंगामा

Alwar News: अलवर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित तीजकी श्मशान घाट से प्रशासनिक लापरवाही का एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक वृद्ध महिला के दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियां बदल जाने से परिजनों में गहरा आक्रोश और दुख व्याप्त हो गया है. इस घटना ने श्मशान घाट की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मिली जानकारी के अनुसार फूटी खेड़ा निवासी सुनील सैनी की माता कल्ली देवी का 23 मार्च को निधन हो गया था. उनका अंतिम संस्कार तीजकी श्मशान घाट पर पूरे रीति-रिवाज के साथ किया गया. बुधवार को परिजन ‘तीये’ की रस्म निभाने के लिए श्मशान घाट पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें अस्थियां नहीं मिलीं. इस बात से परिजन हैरान और परेशान हो गए.

जब परिजनों ने वहां मौजूद लोगों और कर्मचारियों से इस बारे में पूछताछ की, तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. बताया गया कि बुध विहार निवासी सर्वेश शर्मा गलती से कल्ली देवी की अस्थियां अपने परिजन की समझकर ले गए और उनका विसर्जन भी कर दिया. यह जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार का दुख और आक्रोश और अधिक बढ़ गया, क्योंकि यह मामला धार्मिक आस्था और भावनाओं से जुड़ा हुआ है.

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इस घटना के बाद परिजनों ने श्मशान घाट की व्यवस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि वहां भारी अव्यवस्था और गंदगी फैली हुई है. आवारा पशु खुलेआम घूमते रहते हैं, जिससे अंतिम संस्कार जैसी संवेदनशील प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं. इतना ही नहीं, स्नानागार की स्थिति भी बेहद खराब बताई गई है, जहां तक सूअरों का विचरण देखा गया है, जो व्यवस्था की बदहाल स्थिति को दर्शाता है.

श्मशान घाट की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की

घटना की सूचना मिलते ही निवर्तमान पार्षद मुकेश सारवान भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने श्मशान घाट की खराब व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि यहां न तो नियमित रूप से सफाई कर्मचारी तैनात हैं और न ही किसी अधिकारी की स्पष्ट जिम्मेदारी तय की गई है. कई बार उन्हें स्वयं अपने स्तर पर कर्मचारियों से सफाई करवानी पड़ती है, जो प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है.

इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने श्मशान घाट की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की है. साथ ही उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है, ताकि भविष्य में इस तरह की संवेदनशील घटनाएं दोबारा न हों.

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