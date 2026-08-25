/गर्भवती पत्नी के सामने ही उजड़ गया सुहाग, बस हादसे में पति और देवर की मौत, बोली- कैसे जियूंगी अब

Alwar News: अलवर जिले के बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र में शीतल के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया. अलवर की तरफ जा रही एक बाइक की सामने से आ रही रोडवेज बस से टक्कर हो गई. दुर्घटना में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजनों के अनुसार घायल महिला चार माह की गर्भवती है.

तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे अनीश

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जानकारी के मुताबिक छांगलकी गांव निवासी अनीश पुत्र आकूब, अखिल पुत्र हाकम और अखिल की पत्नी धोली बाइक पर सवार होकर अलवर जा रहे थे. बताया गया कि अनीश की तबीयत खराब थी. ऐसे में अखिल और उसकी पत्नी धोली उसे उपचार के लिए डॉक्टर को दिखाने अलवर लेकर जा रहे थे.

इसी दौरान शीतल के पास उनकी बाइक की अलवर से भरतपुर की ओर जा रही रोडवेज बस से आमने-सामने टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी तेज कि तीनों गंभीर रूप से घायल हुए

हादसा इतना गंभीर था कि बाइक पर सवार तीनों लोग बुरी तरह घायल हो गए. दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. घटना की सूचना मिलते ही बड़ौदा मेव थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची.

पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने अनीश और अखिल को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल धोली का अस्पताल में उपचार जारी है.

चार माह की गर्भवती है घायल महिला

परिजनों ने बताया कि धोली करीब चार माह की गर्भवती है. उसे भी चिकित्सकीय जांच के लिए अलवर ले जाया जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया.

दो युवकों की मौत और महिला के गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक अनीश और अखिल आपस में चाचा-ताऊ के बेटे थे. दोनों कृषि कार्य से जुड़े हुए थे.

रोडवेज बस जब्त, हादसे की जांच शुरू

बड़ौदा मेव थाना पुलिस ने दुर्घटना के बाद रोडवेज बस को जब्त कर लिया है. पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच कर रही है. दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम सोमवार को कराया जाएगा.

रविवार शाम हुए इस हादसे के बाद छांगलकी गांव में शोक का माहौल है. एक ही परिवार से जुड़े दो युवकों की अचानक मौत से गांव के लोगों में भी गम का माहौल बना हुआ है.