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अलवर में ढाई साल के मासूम की संदिग्ध मौत, एक-दूसरे पर इल्जाम लगा रहे मां-बाप

Alwar News: अलवर में ढाई साल के मासूम शिवांश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बीमारी और खून की कमी से जूझ रहे बच्चे को जयपुर रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई. पिता ने मां पर लापरवाही का आरोप लगाया, पुलिस जांच में जुटी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Jugal Kishore
Published:Jul 29, 2026, 04:18 PM IST | Updated:Jul 29, 2026, 04:18 PM IST
अलवर में ढाई साल के मासूम की संदिग्ध मौत, एक-दूसरे पर इल्जाम लगा रहे मां-बाप
Image Credit: मासूम शिवांश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत.

Alwar News: अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में ढाई साल के एक मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. बच्चे की मौत के बाद उसके माता-पिता एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

घर से निकाले जाने के बाद मायके में रह रही थी मां

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जानकारी के अनुसार, रेवाड़ी के भामण गांव निवासी अजय लोहार की पत्नी ओमबाई को पहले ही घर से निकाल दिया गया था. इसके बाद ओमबाई अपने ढाई साल के बेटे शिवांश के साथ अलवर आ गई थी. वह शिवाजी पार्क स्थित गाड़िया लोहार बस्ती में अपनी मां के साथ रहकर मजदूरी कर अपना और बच्चे का पालन-पोषण कर रही थी.

दो महीने से बीमार था शिवांश

मां ओमबाई के अनुसार, उसका बेटा शिवांश पिछले करीब दो महीने से गंभीर बीमारी से परेशान था. बच्चे के शरीर में खून की भी कमी थी. उसकी हालत को देखते हुए उसे तीन यूनिट रक्त भी चढ़ाया गया था. ओमबाई का कहना है कि बच्चे का इलाज लगातार कराया जा रहा था.

अचानक बिगड़ी तबीयत, जयपुर ले जाते समय मौत

बुधवार को शिवांश की अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ गई. इसके बाद उसे अलवर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्चे की हालत को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया.

परिजन बच्चे को लेकर जयपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही शिवांश की मौत हो गई. इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया.

पिता ने मां पर लगाया लापरवाही का आरोप

बच्चे की मौत के बाद पिता अजय लोहार ने मां ओमबाई पर लापरवाही का आरोप लगाया है. वहीं, ओमबाई का कहना है कि उसका पति बेवजह उस पर आरोप लगा रहा है और उसे पुलिस के चक्कर कटवा रहा है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी मौत की वजह

फिलहाल बच्चे के शव को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है. शिवाजी पार्क थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चे की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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