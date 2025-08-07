Zee Rajasthan
mobile app

Alwar Crime News: नहाते वक्त भाभी और महिला का बनाया अश्लील वीडियो, वायरल करने की धमकी देकर किया रेप

Alwar Crime News: राजस्थान के अलवर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला, जिसमें एक भाभी भी शामिल थी, का नहाते समय गुप्त रूप से अश्लील वीडियो बनाया गया. अपराधी ने इस वीडियो का इस्तेमाल धमकी देने के लिए किया और इसे वायरल करने की धमकी देकर उसका बलात्कार किया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Swadesh kapil
Published: Aug 07, 2025, 13:59 IST | Updated: Aug 07, 2025, 13:59 IST

Trending Photos

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में अलर्ट जारी

कभी राजस्थान के थार का जादू, तो कभी महाराष्ट्र के समुद्र की ठंडी हवा! चलिए दिल से चुनते हैं अगली ट्रिप की जगह
7 Photos
rajasthan tourism

कभी राजस्थान के थार का जादू, तो कभी महाराष्ट्र के समुद्र की ठंडी हवा! चलिए दिल से चुनते हैं अगली ट्रिप की जगह

दुनिया भर में फेमस हैं राजस्थान की ये 7 स्वादिष्ट नाश्ते की डिश, खाने वाले नहीं भूलते स्वाद
8 Photos
rajasthani famous food

दुनिया भर में फेमस हैं राजस्थान की ये 7 स्वादिष्ट नाश्ते की डिश, खाने वाले नहीं भूलते स्वाद

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से फिर एक्टिव हुआ मानसून, 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से फिर एक्टिव हुआ मानसून, 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

Alwar Crime News: नहाते वक्त भाभी और महिला का बनाया अश्लील वीडियो, वायरल करने की धमकी देकर किया रेप

Alwar Crime News: राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र के सौखर गांव में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवती और उसकी भाभी का नहाते समय अश्लील वीडियो बनाया गया. आरोपी सुंदर सैनी ने इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया. इस जघन्य अपराध के बाद थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुंदर सैनी को गिरफ्तार कर लिया.

खेड़ली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक शर्मनाक घटना घटी, जहां एक युवक ने एक युवती और उसकी भाभी का नहाते समय चुपके से वीडियो बना लिया. उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद वह दोबारा युवती के घर में घुस गया, लेकिन इस बार युवती के भाई ने उसे देख लिया, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला.

पीड़ित युवती की मां ने खेड़ली पुलिस थाने में वीडियो वायरल करने और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह गुर्जर ने एक टीम गठित की और जांच के बाद आरोपी सुंदर सैनी, निवासी सौखर, को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. उसे खेड़ली कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. यह मामला निजता के उल्लंघन और यौन अपराध की गंभीरता को उजागर करता है.

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news