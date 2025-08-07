Alwar Crime News: नहाते वक्त भाभी और महिला का बनाया अश्लील वीडियो, वायरल करने की धमकी देकर किया रेप

Alwar Crime News: राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र के सौखर गांव में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवती और उसकी भाभी का नहाते समय अश्लील वीडियो बनाया गया. आरोपी सुंदर सैनी ने इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया. इस जघन्य अपराध के बाद थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुंदर सैनी को गिरफ्तार कर लिया.

खेड़ली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक शर्मनाक घटना घटी, जहां एक युवक ने एक युवती और उसकी भाभी का नहाते समय चुपके से वीडियो बना लिया. उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद वह दोबारा युवती के घर में घुस गया, लेकिन इस बार युवती के भाई ने उसे देख लिया, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला.

पीड़ित युवती की मां ने खेड़ली पुलिस थाने में वीडियो वायरल करने और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह गुर्जर ने एक टीम गठित की और जांच के बाद आरोपी सुंदर सैनी, निवासी सौखर, को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. उसे खेड़ली कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. यह मामला निजता के उल्लंघन और यौन अपराध की गंभीरता को उजागर करता है.

