मगरमच्छों से इंच भर दूर युवक ले रहे सेल्फी! सिलीसेढ़ झील के पास का खतरनाक वीडियो वायरल

Alwar News: राजस्थान के अलवर में सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स की चाहत युवाओं को लगातार खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर रही है. यह ताजा मामला सिलीसेढ़ झील के नजदीक स्थित एक तालाब का है, जहां कुछ युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर मगरमच्छों के झुंड के बीच पहुंचकर वीडियो बनाया.

वायरल वीडियो में युवक न सिर्फ मगरमच्छों के पास खड़े होकर सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उनमें से एक युवक ने तो मगरमच्छ की पूंछ पकड़ने का भी प्रयास किया.

सर्दियों के मौसम में तालाब किनारे धूप सेंकने के लिए निकले मगरमच्छ अचानक हरकत में आए और जैसे ही युवकों ने नजदीक जाने की कोशिश की, एक बड़ा मगरमच्छ तेजी से पानी की ओर भाग गया. हालांकि किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई, लेकिन मामूली सी चूक बड़ा हादसा बन सकती थी.

गौरतलब है कि इस तालाब में करीब 500 से ज्यादा छोटे-बड़े मगरमच्छ रहते हैं. इसके बावजूद युवा बिना किसी सुरक्षा के इतनी नजदीक जाकर वीडियो बनाते रहे और बाद में इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

कुछ महीनों पहले भी सिलीसेढ़ झील क्षेत्र में थार और बाइक से स्टंट करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई युवकों को गिरफ्तार किया था. इसके बावजूद एक बार फिर ऐसा खतरनाक वीडियो सामने आने से प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और युवाओं की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं.

बता दें कि सिलीसेढ़ झील (Siliserh Lake) का इतिहास अलवर के शासकों से जुड़ा है, जिसका निर्माण 1845 में महाराजा विनय सिंह ने एक जलाशय (बांध) के रूप में करवाया था. यह झील प्राकृतिक सुंदरता, हरे-भरे पहाड़ों और वन्यजीवों (मछली, मगरमच्छ) के लिए मशहूर है, जो इसे अलवर के पास एक शांत और मनोरम स्थल बनाती है, खास तौर पर बारिश के मौसम में.

