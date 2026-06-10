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अलवर थप्पड़ कांड... पादरी के समर्थन में संगठनों का प्रदर्शन, पूर्व विधायक समेत आरोपियों पर कार्रवाई की मांग

Pastor Rajkumar: अलवर में न्यायालय परिसर के बाहर पुलिस सुरक्षा के बीच पादरी राजकुमार के साथ हुई कथित मारपीट और थप्पड़ कांड ने राजनीतिक और सामाजिक तूल पकड़ लिया है.

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: Jun 10, 2026, 07:55 AM|Updated: Jun 10, 2026, 07:55 AM
अलवर थप्पड़ कांड... पादरी के समर्थन में संगठनों का प्रदर्शन, पूर्व विधायक समेत आरोपियों पर कार्रवाई की मांग
Image Credit: Alwar Slap Case

Alwar Slap Case: अलवर में न्यायालय परिसर के बाहर पुलिस सुरक्षा के बीच पादरी राजकुमार के साथ हुई कथित मारपीट और थप्पड़ कांड ने अब व्यापक विवाद का रूप ले लिया है. घटना के विरोध में मंगलवार को विभिन्न सामाजिक और मानवाधिकार संगठनों से जुड़े लोगों ने अलवर के मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने मामले को कानून व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि दिल्ली निवासी पादरी राजकुमार धोबी और उनकी पत्नी बाला के साथ पहले लाल डिग्गी क्षेत्र में भीड़ द्वारा अभद्र व्यवहार, मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस घटना के बाद भी दोनों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल सकी. बाद में जब पुलिस सुरक्षा के बीच उन्हें न्यायालय में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तब न्यायालय परिसर के बाहर एक और विवादित घटना सामने आई.

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ज्ञापन के अनुसार, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कथित रूप से पुलिस सुरक्षा घेरा तोड़कर पादरी राजकुमार तक पहुंच बनाई और उन्हें थप्पड़ मार दिया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है. संगठनों का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद इस तरह की घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

सामाजिक और मानवाधिकार संगठनों ने ज्ञापन में कहा कि यह घटना केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि कानून के शासन और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को चुनौती देने वाला मामला है. उन्होंने मांग की कि पादरी राजकुमार और उनकी पत्नी के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार में शामिल सभी लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए और निष्पक्ष जांच के बाद कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए.

इसके साथ ही न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था में हुई कथित चूक की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग उठाई गई है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि सुरक्षा में लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए. ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि घटना के बाद पादरी राजकुमार और उनके परिवार में भय और असुरक्षा का माहौल है, इसलिए उन्हें पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए. संगठनों ने प्रशासन से मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई कर न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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