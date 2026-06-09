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पुलिस का घर भी सुरक्षित नहीं ? अलवर में एक ही रात में 3 घरों पर धावा, CCTV भी तोड़ गये बदमाश

Alwar News : राजस्थान के अलवर के सोना विहार में चोरों ने एक साथ 3 मकानों में चोरी की और हद ये की पुलिस अधिकारी के घर पर लगा सीसीटीवी भी नष्ट कर गये.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byJugal Kishore
Published: Jun 09, 2026, 05:22 PM|Updated: Jun 09, 2026, 05:22 PM
पुलिस का घर भी सुरक्षित नहीं ? अलवर में एक ही रात में 3 घरों पर धावा, CCTV भी तोड़ गये बदमाश
Image Credit: Alwar News

Alwar News : अलवर के सोना विहार इलाके में चोरों ने लगातार तीन मकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपये की नकदी और जेवरात चोरी कर लिए. घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

वारदात के बाद ये साफ है कि चोरों ने पहले इलाके की रेकी की होगी और फिर एक दिन धावा बोला. यहां आपको जान कर हैरानी होगी की चोरों ने एक पुलिस अधिकारी के घर के आगे लगे सीसीटीवी के डेटा और बैकअप डिवाइस तक को तोड़ डाला ताकि पकड़े जाने की कोई गुंजाइश ही ना बचे.

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मिली जानकारी के मुताबिक जोधपुर स्वीट्स से जुड़े सुरेश चौधरी के मकान से करीब डेढ़ लाख रुपए नकद और चांदी की मूर्ति चोरी कर ली गयी है. वहीं मकान नंबर 56 के मनोज कुमार के घर से बदमाशों ने तीन लाख के सोने चांदी के गहने और 25 हजार रुपए भी उठा लिये. इसी दौरान एक तीसरे मकान को भी निशाना बनाया गया.

वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को अब खंगाला जा रहा है. क्योंकि जिस सीसीटीवी को बदमाश तोड़कर गये वहीं से सीधी तस्वीर मिल सकती थी. इसलिए अब दूसरे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं.

एक ही रात में तीन घरों में चोरी की वारदात के बाद से इलाके में लोग परेशान है.

आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक ही इलाके में चोरी की एक साथ हुई वारदातों से पहले बदमाश इलाके की रेकी करते हैं और जहां सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो, घर बंद हो या दूर हों जहां से चोरी के बाद आसानी से भागा जा सके ऐसे इलाकों को बदमाश चुनते हैं. ऐसे में कभी भी कोई आपके मोहल्ले में संदिग्ध दिखे या बार बार दिखे और आपको शक हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

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