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'बचाओ-बचाओ' चीखती रही बच्ची और नोंचते रहे आवारा कुत्ते! अलवर की इस घटना ने दहलाया दिल

Alwar News: अलवर के नांगल पलखड़ी गांव में खेत की ओर गई 7 साल की बच्ची पर 3-4 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया. शोर सुनकर ग्रामीणों ने बच्ची को बचाया. घायल बच्ची का जिला अस्पताल में उपचार जारी है. ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों पर कार्रवाई की मांग की है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Jugal Kishore
Published:Sep 23, 2026, 01:17 PM IST | Updated:Sep 23, 2026, 01:17 PM IST
'बचाओ-बचाओ' चीखती रही बच्ची और नोंचते रहे आवारा कुत्ते! अलवर की इस घटना ने दहलाया दिल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

Alwar News: जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के नांगल पलखड़ी गांव में आवारा कुत्तों के आतंक का मामला सामने आया है. खेत की ओर गई सात वर्षीय बालिका पर 3 से 4 आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया. कुत्तों ने बच्ची को नोचकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है.

शोर सुनकर आसपास के लोगों ने बच्ची को बचाया
घायल बालिका के पिता जयकम ने बताया कि उनकी बेटी खेत की तरफ गई थी. इसी दौरान वहां मौजूद आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया. कुत्तों के हमले से घबराई बालिका ने शोर मचाया. उसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और उसे कुत्तों से बचाया. इसके बाद परिजन घायल बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे.

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गांव में बढ़ी आवारा कुत्तों को लेकर चिंता
घटना के बाद नांगल पलखड़ी गांव में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में लगातार आवारा कुत्तों का जमावड़ा बढ़ रहा है. इससे बच्चों के साथ राहगीरों की सुरक्षा को लेकर भी खतरा बना हुआ है. ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देने और जरूरी कार्रवाई करने की मांग की है.

कुत्तों के झुंड के पास जाने से बचें
आवारा कुत्तों के हमले से बचने के लिए सावधानी रखना जरूरी है. सड़क या सार्वजनिक जगह पर कुत्तों के झुंड के पास से गुजरते समय अचानक दौड़ने या उन्हें छेड़ने से बचना चाहिए. अगर कोई कुत्ता आपकी तरफ बढ़ता है तो शांत रहें और उसकी आंखों में लगातार घूरने के बजाय धीरे-धीरे पीछे हटें. हाथ-पैर तेजी से चलाने, कुत्ते को मारने या उस पर पत्थर फेंकने से बचें, क्योंकि इससे वह और आक्रामक हो सकता है.

पीछा करने पर सुरक्षित जगह की ओर जाएं
अगर कोई कुत्ता पीछा करने लगे तो उससे बचने के लिए दौड़ने के बजाय किसी सुरक्षित जगह, दुकान या घर के अंदर जाने की कोशिश करें. बच्चों को भी समझाना जरूरी है कि सोते, खाते या अपने पिल्लों के साथ मौजूद कुत्तों के पास न जाएं.

हमला होने पर सिर और चेहरे को बचाएं
अगर कुत्ता किसी व्यक्ति को गिरा दे तो पेट के बल या करवट लेकर शरीर को सिकोड़ लें. इस दौरान सिर, गर्दन और चेहरे को हाथों से ढककर बचाने की कोशिश करें. कुत्ते के काटने या खरोंच लगने पर घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए और जल्द से जल्द चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए. घाव छोटा दिखाई दे तब भी इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेबीज गंभीर और जानलेवा बीमारी हो सकती है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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