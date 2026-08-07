/छात्रसंघ चुनाव को लेकर अलवर में बवाल, छात्रों ने खून से लिखा CM भजनलाल शर्मा के नाम पत्र

Alwar News: छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने और राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग को लेकर आरआर कॉलेज चौराहे पर छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा. आंदोलन के दौरान छात्रों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम अपने खून से पत्र लिखा और जल्द निर्णय लेने की मांग की. धरना स्थल पर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन जारी रखा.

धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि कई दिनों से लगातार आंदोलन करने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई है. इसी के चलते उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया. छात्रों का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं और अब सरकार को इस पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए.

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कांग्रेस नेता ने सरकार और प्रशासन पर उठाए सवाल

धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस नेता दीन बंधु शर्मा ने कहा कि छात्र पिछले चार दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अब तक न तो प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम उठाया गया है और न ही भाजपा के किसी जनप्रतिनिधि ने छात्रों को कोई स्पष्ट आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए.

छात्रसंघ चुनाव नहीं होने से विद्यार्थियों में नाराजगी

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि लंबे समय से कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं. इसके कारण विद्यार्थियों का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है और उनकी समस्याएं प्रभावी तरीके से सामने नहीं आ पा रही हैं. उनका कहना है कि छात्रसंघ चुनाव विद्यार्थियों की आवाज को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है.

भूख हड़ताल जारी, छात्रों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी

धरने के दौरान आरआर कॉलेज के छात्र अभिषेक जायसवाल भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं. उनके समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र लगातार धरना स्थल पर मौजूद हैं. प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रहेगी.

कॉलेज प्रशासन ने की समझाइश, छात्र मांगों पर अड़े

धरने की जानकारी मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की. अधिकारियों ने उनकी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन देते हुए भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की. हालांकि छात्रों ने साफ कहा कि केवल आश्वासन से बात नहीं बनेगी. उनका कहना है कि छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने तक उनका अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी.