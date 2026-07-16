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अलवर के इस मंदिर की अनोखी मान्यता, कंगन डोरा बंधवाते ही बन जाते हैं शादी के योग!

अलवर स्थित ऐतिहासिक सुभाष चौक भगवान श्रीजगन्नाथ मंदिर में गुरुवार से कंगन डोरा बांधने की पारंपरिक शुरुआत हुई. मान्यता है कि विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और शीघ्र विवाह की कामना से युवक-युवतियां यहां कंगन डोरा बंधवाते हैं. 
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 16, 2026, 05:37 PM|Updated: Jul 16, 2026, 05:38 PM
अलवर के इस मंदिर की अनोखी मान्यता, कंगन डोरा बंधवाते ही बन जाते हैं शादी के योग!
Image Credit: Alwar Subhash Chowk Lord Shri Jagannath TempleSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर के ऐतिहासिक सुभाष चौक स्थित भगवान श्रीजगन्नाथ मंदिर में गुरुवार से आस्था और परंपरा का विशेष उत्सव शुरू हुआ. मंदिर में कंगन डोरा बांधने की पुरानी परंपरा का शुभारंभ हुआ, जिसमें सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त दर्शन और पूजा-अर्चना करने पहुंचे.

कहा जाता है कि जिन युवक-युवतियों की शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो या लंबे वक्त से विवाह तय नहीं हो पा रहा हो, वे भगवान श्रीजगन्नाथ के दरबार में कंगन डोरा बंधवाने आते हैं. श्रद्धालुओं का मान्यता है कि भगवान की कृपा से शादी संबंधी सभी परेशानी दूर होती हैं और जल्दी शादी के योग बनने लगते हैं.

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11 पवित्र नदियों के जल से हुआ भगवान का अभिषेक
कंगन डोरा बांधने की परंपरा शुरू होने से पहले भगवान श्रीजगन्नाथ का 11 पवित्र नदियों के जल से विधि-विधान के साथ जलाभिषेक हुआ. इसके बाद भगवान को नए वस्त्र धारण कराए गए और विशेष पूजा-अर्चना की गई. धार्मिक अनुष्ठानों के बाद भगवान को कंगन डोरे अर्पित किए गए और फिर श्रद्धालुओं के हाथों में भी कंगन डोरे बांधना शुरू किया गया. इस अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा और सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें देखने को मिलीं.

जल्द शादी की कामना लेकर पहुंचते हैं श्रद्धालु
मंदिर के पुजारी का कहना है कि सालों पुरानी इस परंपरा में हर साल हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं. विशेष रूप से वे युवक-युवतियां, जिनके विवाह में किसी कारणवश देरी हो रहा हो, भगवान श्रीजगन्नाथ के सामने कंगन डोरा बंधवाकर जल्दी शादी की कामना करते हैं. उनका कहना है कि श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है कि भगवान की कृपा से शादी से जुड़ी सारी परेशानी दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

व्यापारी मानते हैं भगवान को कारोबार का साझेदार
अब यह परंपरा केवल अलवर तक सीमित नहीं रही है. जयपुर, भिवाड़ी सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों से व्यापारी भी इस दिन मंदिर आते हैं और भगवान श्रीजगन्नाथ को अपने व्यापार का साझेदार मानते हुए विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. साथ ही कारोबार में सफलता की प्रार्थना करते हैं. भक्तों का विश्वास है कि भगवान की कृपा से व्यापार निरंतर बढ़ता है.

भगवान श्रीजगन्नाथ की खुली आंखों का विशेष महत्व
कहते है कि भगवान श्रीजगन्नाथ की आंखें सदैव खुली रहती हैं, जो इस बात का प्रतीक हैं कि वे अपने सभी भक्तों पर हर समय कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं. भगवान श्रीजगन्नाथ एक ऐसे देव माने जाते हैं जो स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं. इसी वजह से उनकी रथयात्रा का विशेष धार्मिक महत्व है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होकर भगवान के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं.

22 जुलाई को निकलेगी भव्य रथयात्रा
मंदिर प्रशासन के अनुसार, गुरुवार यानी 16 जुलाई से कंगन डोरा बांधने का क्रम शुरू हो गया है. आगामी 18 जुलाई से 21 जुलाई तक मंदिर में अखंड संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद 22 जुलाई को भगवान श्रीजगन्नाथ का विशेष अभिषेक और भव्य श्रृंगार किया जाएगा. उसी दिन शाम करीब 6 बजे सुभाष चौक स्थित मंदिर से रूपबास श्रीजगन्नाथ मंदिर तक भगवान की भव्य रथयात्रा निकाली जाएगी.

करीब 6 किलोमीटर की यात्रा, 14 घंटे में पहुंचता है रथ
भगवान श्रीजगन्नाथ की यह रथयात्रा लगभग 6 किलोमीटर लंबी होती है और रूपबास मंदिर तक पहुंचने में करीब 14 घंटे का समय लगता है. यात्रा मार्ग पर हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए उमड़ते हैं, जिससे पूरा रास्ता भक्तों से भर जाता है. हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था और उत्साह के साथ भाग लेते हैं.

डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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