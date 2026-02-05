Zee Rajasthan
तांत्रिक ने किए मनचाही शादी, प्यार में सफलता, दुश्मनों से बचाव के दावे, लगाए पोस्टर

Alwar News:  राजस्थान के तिजारा जिले खुशखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठगी करने वाले तांत्रिक को गिरफ्तार किया.  तांत्रिक ने पोस्टर लगाकर मनचाही शादी, प्यार में सफलता, दुश्मनों से बचाव और घर में चल रहे तनाव को दूर करने जैसे बड़े-बड़े दावे किए गए थे.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Kuldeep malwar
Published: Feb 05, 2026, 04:43 PM IST | Updated: Feb 05, 2026, 04:43 PM IST

Alwar News: राजस्थान के तिजारा जिले खुशखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तांत्रिक के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी खुद को बाबा खान बंगाली बताकर लोगों को चमत्कारों और तंत्र-मंत्र के झांसे में फंसाता था. पुलिस ने आरोपी की पहचान दानिश खान के रूप में की है.

सगाई टूटने की समस्या

तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उत्तर प्रदेश निवासी संदीप कुमार मौर्य ने खुशखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ित ने बताया कि उसकी सगाई टूटने की समस्या को सुलझाने के नाम पर आरोपी ने उससे अलग-अलग किस्तों में कुल 6 लाख 27 हजार रुपये ठग लिए.

मनचाही शादी, प्यार में सफलता, दुश्मनों से बचाव

पीड़ित ने सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर और विज्ञापनों के माध्यम से बाबा खान बंगाली के बारे में जानकारी प्राप्त की थी. इन पोस्टरों में मनचाही शादी, प्यार में सफलता, दुश्मनों से बचाव और घर में चल रहे तनाव को दूर करने जैसे बड़े-बड़े दावे किए गए थे. इन्हीं दावों से प्रभावित होकर पीड़ित ने दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया.

डर और मानसिक दबाव

आरोपी ने शुरुआत में पूजा-पाठ और तंत्र-मंत्र के नाम पर छोटी रकम मंगवाई लेकिन बाद में पीड़ित को डराना शुरू कर दिया. आरोपी ने कहा कि यदि पूजा पूरी नहीं करवाई गई तो परिवार पर बड़ा संकट आ सकता है, यहां तक कि किसी की जान भी जा सकती है. इस डर और मानसिक दबाव में आकर पीड़ित ने आरोपी के बताए गए खातों में लाखों रुपये ट्रांसफर कर दिए.

बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल सबूतों पर जांच

जब इतनी बड़ी रकम देने के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस का दरवाजा खटखटाया. शिकायत मिलते ही खुशखेड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया.
