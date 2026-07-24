/अलवर के थानागाजी में जमीनी विवाद में बवाल, पालिका अध्यक्ष चौथमल सैनी को युवक ने जड़ा थप्पड़

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Alwar News: अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में जमीन विवाद से जुड़ा एक मामला चर्चा का विषय बन गया है. जानकारी के अनुसार, थानागाजी नगर पालिका अध्यक्ष चौथमल सैनी नारायणपुर में एक जमीन विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान उनके रिश्ते में लगने वाले राजू नामक युवक ने गुस्से में आकर उन्हें थप्पड़ मार दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
राजू का आरोप है कि उसने करीब 7 से 8 वर्ष पहले लगभग 50 लाख रुपये में यह प्लॉट खरीदा था और उस पर उसका पूरा अधिकार है. उसका कहना है कि चौथमल सैनी फर्जी एग्रीमेंट के आधार पर जमीन पर जबरन कब्जा करने पहुंचे थे. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बनी.
हालांकि, इस मामले में अब तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है. फिलहाल यह घटना नारायणपुर और थानागाजी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं होने के कारण मामले में कोई कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आई है.
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