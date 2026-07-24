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अलवर के थानागाजी में जमीनी विवाद में बवाल, पालिका अध्यक्ष चौथमल सैनी को युवक ने जड़ा थप्पड़

Alwar News: अलवर के थानागाजी क्षेत्र में जमीन विवाद के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष चौथमल सैनी को उनके रिश्तेदार राजू ने थप्पड़ मार दिया. घटना का वीडियो वायरल है. राजू ने प्लॉट पर अपना हक बताते हुए जबरन कब्जे का आरोप लगाया है. मामले में अब तक कोई पुलिस केस दर्ज नहीं हुआ है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Jugal Kishore
Published:Jul 24, 2026, 02:47 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 02:47 PM IST
अलवर के थानागाजी में जमीनी विवाद में बवाल, पालिका अध्यक्ष चौथमल सैनी को युवक ने जड़ा थप्पड़
Image Credit: नगर पालिका अध्यक्ष चौथमल सैनी को उनके रिश्तेदार राजू ने थप्पड़ मार दिया.

Alwar News: अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में जमीन विवाद से जुड़ा एक मामला चर्चा का विषय बन गया है. जानकारी के अनुसार, थानागाजी नगर पालिका अध्यक्ष चौथमल सैनी नारायणपुर में एक जमीन विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान उनके रिश्ते में लगने वाले राजू नामक युवक ने गुस्से में आकर उन्हें थप्पड़ मार दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

राजू का आरोप है कि उसने करीब 7 से 8 वर्ष पहले लगभग 50 लाख रुपये में यह प्लॉट खरीदा था और उस पर उसका पूरा अधिकार है. उसका कहना है कि चौथमल सैनी फर्जी एग्रीमेंट के आधार पर जमीन पर जबरन कब्जा करने पहुंचे थे. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बनी.

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हालांकि, इस मामले में अब तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है. फिलहाल यह घटना नारायणपुर और थानागाजी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं होने के कारण मामले में कोई कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आई है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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