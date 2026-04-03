अलवर में एक बार फिर चर्चाओं में आया नीला ड्रम, पुलिस ने तुरंत शुरू कर दी छानबीन

Alwar News: राजस्थान के अलवर में एक सूने घर को निशाना बनाकर चोरों ने करीब 10 लाख रुपये के गहने और नकदी चोरी कर ली. घटना उस समय हुई जब परिवार घर से बाहर था. पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है.
Trending Photos
Alwar News: अलवर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 10 लाख रुपये के गहने और नकदी पार कर ली. यह घटना उस समय हुई, जब घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मकान मालिक श्यामलाल कोली, जो हैवल्स कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं, घटना के समय अपनी ड्यूटी पर थे. वहीं उनकी पत्नी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से बाहर गई हुई थीं. इसी दौरान घर खाली होने का मौका पाकर चोरों ने मकान को निशाना बनाया.
बताया जा रहा है कि चोरों ने सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश किया. इसके बाद वे सीधे एक कमरे में पहुंचे, जहां नीले रंग के ड्रम में कीमती सामान रखा हुआ था. चोरों को पहले से इस बात की जानकारी होने की आशंका भी जताई जा रही है कि घर में मूल्यवान वस्तुएं कहां रखी गई हैं.
आभूषणों पर हाथ साफ कर फरार हो गए चोर
चोर ड्रम में रखे सोने-चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर फरार हो गए. चोरी गए गहनों में कोंदनी, मंगलसूत्र, पाजेब, चूड़ियां, अंगूठियां और कुंडल सहित अन्य कीमती जेवर शामिल हैं. इसके अलावा चोर करीब 20 हजार रुपये नकद भी अपने साथ ले गए. चोरी की इस घटना में लगभग 10 लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है.
कह बुआ खुलासा
घटना का खुलासा उस समय हुआ, जब सुबह श्यामलाल कोली ड्यूटी से वापस घर लौटे. उन्होंने घर का ताला टूटा हुआ देखा और अंदर जाकर सामान बिखरा पड़ा पाया. यह देखकर उनके होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.
सूचना मिलते ही उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.
थाने के हेड कांस्टेबल प्रेम चंद ने बताया कि परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!