Rajasthan News: 8 फरवरी को अलवर टाइगर मैराथन में 18 हजार धावक दौड़ेंगे. रणदीप हुड्डा की ब्रांड एंबेसडरशिप और CM भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में होने वाले इस आयोजन के लिए चिप लगी टी-शर्ट वितरित की जा चुकी हैं. पूरा शहर 'टाइगर थीम' के साथ धावकों के स्वागत को तैयार है.
Alwar Tiger Marathon 2026: अलवर की सड़कों पर 8 फरवरी को 'टाइगर' की रफ़्तार देखने को मिलेगी. केंद्रीय मंत्री एवं सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा आयोजित 'अलवर सांसद खेल उत्सव' के समापन के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय टाइगर मैराथन का भव्य आयोजन होने जा रहा है. इस मेगा इवेंट के लिए अलवर पूरी तरह से 'टाइगर थीम' के रंग में रंग चुका है और अब तक 18 हजार से अधिक धावकों ने पंजीकरण कराकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है.
दिग्गज हस्तियां दिखाएंगी हरी झंडी
8 फरवरी की सुबह अलवर के लिए बेहद खास होगी. इस मैराथन को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और फिल्म अभिनेता व मैराथन के ब्रांड एंबेसडर रणदीप हुड्डा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. रणदीप हुड्डा की मौजूदगी और ब्रांड एंबेसडर के तौर पर उनके जुड़ाव ने इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी है.
चार श्रेणियों में होगी दौड़
मैराथन को हर वर्ग के धावकों के लिए चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है-
हाईटेक तैयारी
मैराथन में पारदर्शिता और सटीक समय मापन के लिए तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है. गुरुवार को प्रताप ऑडिटोरियम में धावकों को चिप लगी टी-शर्ट वितरित की गई. इन टी-शर्ट्स पर धावकों का यूनिक नंबर अंकित है, जिससे उनकी दौड़ और समय का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा सकेगा.
उत्साह का माहौल
मैराथन रूट पर धावकों का हौसला बढ़ाने के लिए शहर के व्यापारियों और संस्थाओं ने भी कमर कस ली है.बता दें कि पूरे रूट पर हर 60 मीटर की दूरी पर कुल 40 प्वाइंट्स बनाए गए हैं. वहीं सुबह 5 बजे से ही बाल भारती स्कूल प्रवेश द्वार पर धावकों का जुटना शुरू होगा, जहां देशभक्ति गीतों और म्यूजिक सिस्टम के जरिए उनका वार्म-अप कराया जाएगा.
3 दिन में बढ़े 8 हजार रजिस्ट्रेशन
शुरुआत में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जनवरी थी, लेकिन युवाओं के भारी क्रेज को देखते हुए इसे 3 दिन और बढ़ाया गया. इन अतिरिक्त दिनों में ही करीब 8 हजार नए धावकों ने अपना नाम दर्ज कराया, जिससे कुल संख्या 18 हजार के पार पहुंच गई.
