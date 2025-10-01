Zee Rajasthan
महज 4 घंटे में अलवर से श्याम बाबा के दरबार में हो जाएगी एंट्री

Alwar News : अलवर से खाटू श्याम के भक्तों के लिए नई बस सेवा हुई शुरू हुई है, जो सफर को जल्दी पूरा करा देगी. कब और कितने बजे ये बस चलेगी और कितनी देर में श्याम बाबा की नगरी में आपकी एंट्री होगी. चलिए बताते हैं
 

Published: Oct 01, 2025, 04:08 PM IST | Updated: Oct 01, 2025, 04:09 PM IST

Alwar to Khatushyamji Bus : खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए खुशखबरी है. अलवर से खाटू श्याम जी जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज से एक नई बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है. यह बस अलवर बस स्टैंड से रोजाना शाम 4:45 बजे रवाना होगी और रात 8:45 बजे खाटू श्याम जी पहुंचेगी.

वहीं, वापसी में यह बस सुबह 6:00 बजे खाटू श्याम जी से चलकर सुबह 10:00 बजे अलवर पहुंचेगी. बस प्रबंधक संजय चौधरी ने बताया इस नई बस सेवा से उन श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी. जिन्हें खाटू श्याम जी तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ता था. खासतौर से त्योहारी सीजन और श्याम बाबा के मेले के दौरान यह बस सुविधा भक्तों के लिए वरदान साबित होगी.

राजस्थान परिवहन विभाग का कहना है कि इस रूट पर भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह सेवा शुरू की गई है. श्रद्धालु अब सीधे और आरामदायक यात्रा करके खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकेंगे. जो भी भक्त खाटू श्याम जी की यात्रा पर जाना चाहते हैं. वे इस बस में सफर कर आसानी से बाबा श्याम के दरबार पहुंच सकते हैं. अब अलवर से खाटू श्याम जी तक की यात्रा होगी और भी सरल और सुविधाजनक.

आपको बता दें त्योहारी सीज़न में भारी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्यामजी के दर्शन को आते हैं. 1 नवबंर 2025 को श्याम बाबा का जन्मोत्सव भी है, ऐसे में भक्तों के लिए अलवर से खाटूश्यामजी तक का सफर आसानी और जल्दी से पूरा हो जाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

