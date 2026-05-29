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अलवर में प्री-मानसून की दस्तक! नौतपा में अचानक बदला मौसम, आंधी-तूफान के साथ ही झमाझम बारिश

Alwar Weather: राजस्थान के अलवर जिले में नौतपा के बीच हुई तेज आंधी तूफान तथा बारिश से भारी राहत मिली है. शाम होते ही काली घटाओं के साथ तेज आंधी तूफान, एकाएक तापमान में गिरावट और अब प्री मानसून की आहट भी शुरू हो गई है.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: May 29, 2026, 08:51 PM|Updated: May 29, 2026, 08:51 PM
अलवर में प्री-मानसून की दस्तक! नौतपा में अचानक बदला मौसम, आंधी-तूफान के साथ ही झमाझम बारिश
Image Credit: Alwar Weather

Alwar Weather: राजस्थान के अलवर जिले में नौतपा के बीच हुई तेज आंधी तूफान तथा बारिश से भारी राहत मिली है. खेड़ली कठूमर क्षेत्र में आज शाम आसमान में काली घटाओं के साथ तेज आंधी तूफान आया, जिससे दुकानों के टीन तिरपाल उड़ गए. वहीं आंधी तूफान के साथ ही नौतपा में बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसके चलते तापमान में गिरावट हुई. जिससे बाजारों में चहलकदमी भी बढ़ गई. भीषण गर्मी के चलते लोग घरों में कैद हुए थे.

नौतपा में पहली बारिश से लोगों ने राहत महसूस की है. वहीं अब प्री-मानसून की आहट भी शुरू हो गई है. नौतपा की भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार शाम खेड़ली क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ली. आसमान में काली घटाएं छा गईं और तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया.

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आंधी इतनी तेज थी कि कई दुकानों के टीन और तिरपाल उड़ गए. हालांकि, इसके साथ हुई बारिश ने तपती गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी है. अचानक मौसम बदलने से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई.

पिछले कई दिनों से तेज गर्मी के कारण लोग घरों में कैद रहने को मजबूर थे, लेकिन बारिश के बाद बाजारों में फिर से रौनक लौट आई और चहल-पहल बढ़ गई. नौतपा के दौरान हुई इस पहली बारिश ने लोगों को राहत का एहसास कराया है. वहीं मौसम के इस बदलाव के साथ अब क्षेत्र में प्री-मानसून की आहट भी महसूस होने लगी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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