/अलवर में प्री-मानसून की दस्तक! नौतपा में अचानक बदला मौसम, आंधी-तूफान के साथ ही झमाझम बारिश

Alwar Weather: राजस्थान के अलवर जिले में नौतपा के बीच हुई तेज आंधी तूफान तथा बारिश से भारी राहत मिली है. खेड़ली कठूमर क्षेत्र में आज शाम आसमान में काली घटाओं के साथ तेज आंधी तूफान आया, जिससे दुकानों के टीन तिरपाल उड़ गए. वहीं आंधी तूफान के साथ ही नौतपा में बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसके चलते तापमान में गिरावट हुई. जिससे बाजारों में चहलकदमी भी बढ़ गई. भीषण गर्मी के चलते लोग घरों में कैद हुए थे.

नौतपा में पहली बारिश से लोगों ने राहत महसूस की है. वहीं अब प्री-मानसून की आहट भी शुरू हो गई है. नौतपा की भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार शाम खेड़ली क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ली. आसमान में काली घटाएं छा गईं और तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया.

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आंधी इतनी तेज थी कि कई दुकानों के टीन और तिरपाल उड़ गए. हालांकि, इसके साथ हुई बारिश ने तपती गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी है. अचानक मौसम बदलने से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई.

पिछले कई दिनों से तेज गर्मी के कारण लोग घरों में कैद रहने को मजबूर थे, लेकिन बारिश के बाद बाजारों में फिर से रौनक लौट आई और चहल-पहल बढ़ गई. नौतपा के दौरान हुई इस पहली बारिश ने लोगों को राहत का एहसास कराया है. वहीं मौसम के इस बदलाव के साथ अब क्षेत्र में प्री-मानसून की आहट भी महसूस होने लगी है.