घने कोहरे की चादर में लिपटा अलवर, सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन, पढें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: अलवर में साल के अंत में घने कोहरे (विजिबिलिटी 50 मीटर) और कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है. जहां सड़क यातायात पर इसका बुरा असर पड़ा है, वहीं यह सर्दी गेहूं और सरसों की फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 29, 2025, 11:59 AM IST | Updated: Dec 29, 2025, 11:59 AM IST

Alwar Weather Update: साल के अंतिम दिनों में अलवर जिले का मौसम पूरी तरह बदल गया है. सोमवार की सुबह शहर से लेकर गांव तक घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटी नजर आई. दिसंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू हुई इस कड़ाके की ठंड ने जहां जनजीवन की रफ्तार धीमी कर दी है, वहीं किसानों के चेहरे पर सुनहरी मुस्कान बिखेर दी है.

सड़कों पर छाया अंधेरा
सोमवार सुबह कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी (दृश्यता) घटकर मात्र 50 मीटर रह गई. टेल्को चौराहा, राठ नगर, चिकानी रोड, रामगढ़ रोड और बहरोड़ रोड जैसे इलाकों में वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. घने कोहरे के कारण दिन में भी वाहनों की लाइटें जलती रहीं और सड़कों पर लगी रोडलाइट्स सुबह काफी देर तक जलती नजर आईं. दिसंबर के शुरुआती दिनों में दिन में धूप खिल रही थी, लेकिन अब न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. बर्फीली हवाओं और बादलों की मौजूदगी ने सिहरन बढ़ा दी है.

किसानों के लिए वरदान बनी ठंड
दिसंबर में कम सर्दी पड़ने के कारण फसलों की बढ़वार धीमी हो गई थी, लेकिन अब अचानक गिरे तापमान ने खेतों में रौनक लौटा दी है.विशेषज्ञों और किसानों का कहना है कि यह कड़ाके की सर्दी और कोहरा गेहूं की फसल की ग्रोथ के लिए बेहद फायदेमंद है. इससे पौधों में कल्ले (फुटाव) अच्छे होते हैं. इस साल जिले में सरसों और गेहूं की बंपर पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है.हालांकि प्याज की खेती में नुकसान झेलने के बाद अधिकांश किसानों ने अब गेहूं और सरसों की बुवाई पर ही भरोसा जताया है.

आगामी चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक अलवर और आसपास के क्षेत्रों में इसी तरह का घना कोहरा और शीतलहर का प्रभाव बना रहेगा. जिला प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और कोहरे के दौरान धीमी गति से चलने की सलाह दी है.

