चोरी का आरोप नहीं सह पाई 8 साल से काम कर रही महिला, टेंशन में पी लिया तेजाब

Alwar News: अलवर शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मोटर पार्ट्स व्यापारी के घर काम करने वाली महिला ने कथित मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर तेजाब पी लिया. महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

जानकारी के अनुसार, महेंद्र कुमार जैन के घर में काम करने वाली इस महिला पर दो दिन पहले करीब 9 तोला सोना चोरी करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में पुलिस ने महिला को थाने बुलाकर पूछताछ भी की थी. आरोप है कि पूछताछ के दौरान महिला पर मानसिक दबाव बनाया गया, जिससे वह बेहद परेशान हो गई.

महिला के परिजनों का आरोप है कि इसी मानसिक तनाव और प्रताड़ना के चलते उसने अपने घर में रखा तेजाब पी लिया. घटना के बाद महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. परिजनों ने व्यापारी महेंद्र कुमार जैन और शिवाजी पार्क थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि पुलिस ने महिला पर चोरी कबूल करने का दबाव बनाया.

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हालांकि, पुलिस का कहना है कि महिला ने अब तक चोरी की बात स्वीकार नहीं की है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है और सच्चाई सामने आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.

महिला की पारिवारिक स्थिति भी काफी दयनीय बताई जा रही है. उसके दो छोटे बच्चे हैं और घर में कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं है. उसके पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, जिससे परिवार पूरी तरह उसी पर निर्भर था. ऐसे में यह घटना परिवार के लिए और भी बड़ा संकट बन गई है.

दूसरी ओर, व्यापारी महेंद्र कुमार जैन ने अपनी शिकायत में बताया कि महिला पिछले लगभग 8 वर्षों से उनके घर में काम कर रही थी. उनके अनुसार, दिवाली के बाद लॉकर में रखे गए जेवर हाल ही में गायब पाए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि महिला को लॉकर की चाबी की जानकारी थी और उसी ने रैक से तीन अंगूठियां, लॉकर से झुमके और करीब 250 ग्राम चांदी के जेवर चोरी किए हैं.

फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और दोनों पक्षों के आरोपों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है. मामले ने शहर में सनसनी फैला दी है.

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