/2-2 शादियां टूट जाने के बाद बिखर गई महिला, परिवार के सोने के बाद उठा लिया खौफनाक कदम

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Alwar News: अलवर के अखेपुरा मोहल्ले में एक महिला ने कथित रूप से पेट में ब्लेड मारकर आत्महत्या कर ली. परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
Alwar News: अलवर शहर के अखेपुरा मोहल्ले में बीती रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक महिला ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं परिवार में शोक का माहौल है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.
जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान सीमा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि देर रात परिवार के सभी सदस्य सो चुके थे. इसी दौरान सीमा ने अपने पेट में ब्लेड मार लिया. गंभीर चोट लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा. कुछ देर बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो घर में हड़कंप मच गया.
परिजन तुरंत सीमा को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.
दो शादियां टूटने के बाद तनाव में थी महिला
परिजनों के मुताबिक सीमा पिछले लंबे समय से मानसिक तनाव से गुजर रही थी. परिवार ने बताया कि उसकी दो शादियां हुई थीं, लेकिन दोनों वैवाहिक रिश्ते ज्यादा समय तक नहीं चल सके.
पहली शादी जैसलमेर में हुई थी, जो करीब छह महीने बाद तलाक में बदल गई. इसके बाद परिवार ने उसकी दूसरी शादी जयपुर में करवाई, लेकिन वहां भी वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा और दूसरा रिश्ता भी टूट गया.
दोनों शादियों के टूटने के बाद सीमा अपने पीहर में रह रही थी. परिजनों का कहना है कि लगातार वैवाहिक परेशानियों और मानसिक दबाव के कारण वह काफी परेशान रहने लगी थी.
पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.
फिलहाल पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि घटना के पीछे की परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
मानसिक तनाव को लेकर बढ़ रही चिंता
यह घटना एक बार फिर मानसिक तनाव और पारिवारिक समस्याओं के गंभीर प्रभाव को सामने लाती है. लगातार सामाजिक और व्यक्तिगत दबाव कई बार लोगों को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है. विशेषज्ञ समय रहते परिवार और करीबी लोगों के सहयोग तथा काउंसलिंग को जरूरी मानते हैं.
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