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शराब ठेका ब्रांच के विरोध में महिलाओं का चक्का जाम, 2 घंटे तक अलवर-जयपुर रास्ता रहा बाधित

Alwar Womens Protest: अलवर के दौलत नगर में प्रस्तावित शराब ठेका ब्रांच के विरोध में स्थानीय महिलाओं ने अलवर-जयपुर मार्ग पर करीब दो घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया. महिलाओं ने आरोप लगाया कि आवासीय कॉलोनी में गोदाम की आड़ में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है और पुलिस व आबकारी विभाग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Jul 19, 2026, 11:33 PM|Updated: Jul 19, 2026, 11:33 PM
शराब ठेका ब्रांच के विरोध में महिलाओं का चक्का जाम, 2 घंटे तक अलवर-जयपुर रास्ता रहा बाधित
Image Credit: Womens ProtestSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar Womens Protest: राजस्थान के अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित अलवर-जयपुर मार्ग पर दौलत नगर में प्रस्तावित शराब ठेका ब्रांच के विरोध में रविवार शाम स्थानीय महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. महिलाओं ने सड़क पर बैठकर करीब दो घंटे तक चक्का जाम किया, जिससे मार्ग पर लंबा जाम लग गया और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से शराब की ब्रांच खोलने का आरोप

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर महिलाओं को शांत कराया, जिसके बाद यातायात बहाल हुआ. महिलाओं का आरोप है कि आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से शराब की ब्रांच खोली जा रही है, जबकि ठेकेदार इसे गोदाम बता रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि गोदाम की आड़ में शराब की बिक्री की जाती है.

पुलिस और आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप

प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं ने पुलिस और आबकारी विभाग पर कार्रवाई नहीं करने और मिलीभगत के आरोप भी लगाए. स्थानीय निवासी कमली ने बताया कि कॉलोनी के पास मंदिर है और यहां महिलाओं व छात्राओं का आना-जाना रहता है. ऐसे में शराब ठेका खुलने से सामाजिक माहौल बिगड़ेगा.

वहीं किरण नामक महिला ने कहा कि शिकायत करने पर पुलिस आती है, तो दुकान बंद कर दी जाती है, लेकिन उनके जाते ही फिर से बिक्री शुरू हो जाती है. महिलाओं ने सवाल उठाया कि यदि यह केवल गोदाम है, तो वहां बिक्री और अन्य व्यवस्थाएं क्यों हैं.

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि आवासीय क्षेत्र से शराब ठेका ब्रांच को तुरंत हटाया जाए और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. पुलिस के अनुसार, जाम खुलवा दिया गया है और मामले की जांच जारी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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