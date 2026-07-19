/शराब ठेका ब्रांच के विरोध में महिलाओं का चक्का जाम, 2 घंटे तक अलवर-जयपुर रास्ता रहा बाधित

Alwar Womens Protest: राजस्थान के अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित अलवर-जयपुर मार्ग पर दौलत नगर में प्रस्तावित शराब ठेका ब्रांच के विरोध में रविवार शाम स्थानीय महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. महिलाओं ने सड़क पर बैठकर करीब दो घंटे तक चक्का जाम किया, जिससे मार्ग पर लंबा जाम लग गया और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से शराब की ब्रांच खोलने का आरोप

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर महिलाओं को शांत कराया, जिसके बाद यातायात बहाल हुआ. महिलाओं का आरोप है कि आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से शराब की ब्रांच खोली जा रही है, जबकि ठेकेदार इसे गोदाम बता रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि गोदाम की आड़ में शराब की बिक्री की जाती है.

पुलिस और आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप

प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं ने पुलिस और आबकारी विभाग पर कार्रवाई नहीं करने और मिलीभगत के आरोप भी लगाए. स्थानीय निवासी कमली ने बताया कि कॉलोनी के पास मंदिर है और यहां महिलाओं व छात्राओं का आना-जाना रहता है. ऐसे में शराब ठेका खुलने से सामाजिक माहौल बिगड़ेगा.

वहीं किरण नामक महिला ने कहा कि शिकायत करने पर पुलिस आती है, तो दुकान बंद कर दी जाती है, लेकिन उनके जाते ही फिर से बिक्री शुरू हो जाती है. महिलाओं ने सवाल उठाया कि यदि यह केवल गोदाम है, तो वहां बिक्री और अन्य व्यवस्थाएं क्यों हैं.

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि आवासीय क्षेत्र से शराब ठेका ब्रांच को तुरंत हटाया जाए और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. पुलिस के अनुसार, जाम खुलवा दिया गया है और मामले की जांच जारी है.