ड्यूटी से लौटी पत्नी तो कमरे में देखा खौफनाक मंजर, बोली- मेरे बच्चों का सहारा छिन गया

Alwar News: जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मंडापुर गांव स्थित एक फूड प्रोडक्शन कंपनी के क्वार्टर में एक श्रमिक का शव फंदे से लटका मिला. घटना सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

पत्नी के लौटने पर खुला मामला

जानकारी के अनुसार, मृतक सुंदर अपनी पत्नी के साथ उसी कंपनी में काम करता था. सोमवार को वह काम पर नहीं गया था. उसकी पत्नी उसे खाना खिलाकर ड्यूटी पर चली गई.

जब वह वापस कमरे पर लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया, जहां अंदर सुंदर का शव फंदे से लटका हुआ मिला.

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परिवार पर टूटा दुख

मृतक के परिवार में पत्नी के अलावा 9 साल की एक बेटी और 7 व 5 साल के दो बेटे हैं. घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया. थानाधिकारी अजीत सिंह बड़सरा के अनुसार, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मोबाइल छिनने की घटना से था परेशान

मामले में मृतक की पत्नी ने बताया कि 11 मार्च को वेतन मिलने के बाद सुंदर ने करीब 30 हजार रुपये का मोबाइल खरीदा था. अगले ही दिन वह मोबाइल किसी ने छीन लिया था. इसकी शिकायत दर्ज कराने वह नौगांवा और रामगढ़ थाने भी गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से वह मानसिक रूप से परेशान था.

प्रबंधन पर भी आरोप

वहीं मृतक के भाई संजय, निवासी परता का बास (बड़ौदामेव), ने कंपनी प्रबंधन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है.

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