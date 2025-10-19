Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Alwar: दिवाली से पहले बुझ गया घर का 'चिराग', गांव में पसरा मातम

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के एक परिवार में दिवाली की सफाई करते हुए बेटे को करंट लगा, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद पूरे गांव में मातम पसर गया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 19, 2025, 06:58 PM IST | Updated: Oct 19, 2025, 06:58 PM IST

Trending Photos

दिवाली पर बनाएं स्पेशल राजस्थानी कलाकंद, मुंह में घोल दे मिठास
7 Photos
Rajasthani kalakand

दिवाली पर बनाएं स्पेशल राजस्थानी कलाकंद, मुंह में घोल दे मिठास

दिवाली पर हो जाए कोई हादसा तो क्या करें? ये रहे टिप्स टू सेफ दिवाली!
8 Photos
diwali 2025

दिवाली पर हो जाए कोई हादसा तो क्या करें? ये रहे टिप्स टू सेफ दिवाली!

राजस्थान में दिवाली तक शुष्क रहेगा मौसम! जल्द शुरू हो सकती है कड़ाके की ठंड
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में दिवाली तक शुष्क रहेगा मौसम! जल्द शुरू हो सकती है कड़ाके की ठंड

नरक चतुर्दशी पर क्यों डालते हैं यम दीपक में हल्दी? जवाब जानकर रह जाएंगे दंग!
7 Photos
rajasthan quiz

नरक चतुर्दशी पर क्यों डालते हैं यम दीपक में हल्दी? जवाब जानकर रह जाएंगे दंग!

Alwar: दिवाली से पहले बुझ गया घर का 'चिराग', गांव में पसरा मातम

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के एक परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब दीपावली की तैयारियों के बीच उनका सबसे बड़ा बेटा करंट की चपेट में आ गया. यह दुखद हादसा कस्बे के बिजलीघर के सामने स्थित फल के थोक विक्रेता भगवत प्रसाद साहू के घर हुआ. उनका 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला बेटा हैप्पी साहू घर की सफाई करते समय करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के समय हैप्पी घर में सफाई कर रहा था. इस दौरान घर में लगी वॉशिंग मशीन के तार के जोड़ (जॉइन्ट) खुले हुए थे. फर्श अर्थिंग हो जाने के कारण करंट पूरे क्षेत्र में फैल गया. जैसे ही हैप्पी इसकी चपेट में आया, वह फर्श पर गिर पड़ा और उसके मुंह से झाग निकलने लगे. उस समय उसके पिता घर पर मौजूद नहीं थे, जब घर के अन्य सदस्यों ने उसे गिरा देखा, तो उन्होंने शोर मचाया. शोर सुनकर पड़ोसी दौड़े चले आए और तुरंत मशीन का प्लग हटाया. उन्होंने हैप्पी की छाती दबाकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.

इसके बाद परिजन और पड़ोसी हैप्पी को अचेत अवस्था में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया, जिसने भी यह समाचार सुना, उसकी आंखें नम हो गईं. हैप्पी साहू अपने तीन भाइयों में सबसे बड़ा था. उसके पिता फल का व्यापार करते हैं और साथ ही शटरिंग का काम भी करते हैं. हादसे के वक्त वे घर से करीब आधा किलोमीटर दूर वसुंधरा ग्राउंड में लैंटर डालने का काम कर रहे थे जैसे ही उन्हें बेटे की मौत की खबर मिली, वे वहीं फूट-फूटकर रो पड़े.

परिजनों ने बताया कि हैप्पी पढ़ाई में होशियार था. उसने 10वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे और हमेशा कहा करता था कि वह बड़ा होकर अधिकारी बनेगा. दिवाली की खुशियों से पहले यह हादसा पूरे परिवार और मोहल्ले के लिए गहरे शोक में बदल गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news