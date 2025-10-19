Alwar: दिवाली से पहले बुझ गया घर का 'चिराग', गांव में पसरा मातम

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के एक परिवार में दिवाली की सफाई करते हुए बेटे को करंट लगा, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद पूरे गांव में मातम पसर गया.
Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के एक परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब दीपावली की तैयारियों के बीच उनका सबसे बड़ा बेटा करंट की चपेट में आ गया. यह दुखद हादसा कस्बे के बिजलीघर के सामने स्थित फल के थोक विक्रेता भगवत प्रसाद साहू के घर हुआ. उनका 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला बेटा हैप्पी साहू घर की सफाई करते समय करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
हादसे के समय हैप्पी घर में सफाई कर रहा था. इस दौरान घर में लगी वॉशिंग मशीन के तार के जोड़ (जॉइन्ट) खुले हुए थे. फर्श अर्थिंग हो जाने के कारण करंट पूरे क्षेत्र में फैल गया. जैसे ही हैप्पी इसकी चपेट में आया, वह फर्श पर गिर पड़ा और उसके मुंह से झाग निकलने लगे. उस समय उसके पिता घर पर मौजूद नहीं थे, जब घर के अन्य सदस्यों ने उसे गिरा देखा, तो उन्होंने शोर मचाया. शोर सुनकर पड़ोसी दौड़े चले आए और तुरंत मशीन का प्लग हटाया. उन्होंने हैप्पी की छाती दबाकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.
इसके बाद परिजन और पड़ोसी हैप्पी को अचेत अवस्था में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया.
इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया, जिसने भी यह समाचार सुना, उसकी आंखें नम हो गईं. हैप्पी साहू अपने तीन भाइयों में सबसे बड़ा था. उसके पिता फल का व्यापार करते हैं और साथ ही शटरिंग का काम भी करते हैं. हादसे के वक्त वे घर से करीब आधा किलोमीटर दूर वसुंधरा ग्राउंड में लैंटर डालने का काम कर रहे थे जैसे ही उन्हें बेटे की मौत की खबर मिली, वे वहीं फूट-फूटकर रो पड़े.
परिजनों ने बताया कि हैप्पी पढ़ाई में होशियार था. उसने 10वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे और हमेशा कहा करता था कि वह बड़ा होकर अधिकारी बनेगा. दिवाली की खुशियों से पहले यह हादसा पूरे परिवार और मोहल्ले के लिए गहरे शोक में बदल गया.
