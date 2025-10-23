अलवर में जन्मदिन के दिन अचानक फटा सूतली बम, युवक की झुलसीं दोनों आंखें

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर के गंगा मंदिर दिल्ली दरवाजा के पास गोवर्धन पर्व पर जन्मदिन मना रहे 23 वर्षीय त्रिलोक जाटव के साथ दर्दनाक हादसा हो गया. पटाखा चलाते समय त्रिलोक सूतली बम की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दोनों आंखें झुलस गईं और दिखना बंद हो गया.

घायल के भाई विजेंद्र ने बताया कि त्रिलोक अपने जन्मदिन पर घर के बाहर पटाखे चला रहा था. कुछ देर बाद केक काटने की तैयारी थी, तभी एक सूतली बम फटने से पहले बुझ गया जब त्रिलोक उसे नजदीक जाकर देखने लगा, तभी अचानक बम फट गया. विस्फोट की चपेट में आने से उसकी आंखें बुरी तरह झुलस गईं.

परिजन उसे तुरंत अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार तो मिला, लेकिन आंखों का एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद नहीं था. इसके बाद परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया.

दीपावली के दौरान पटाखों से झुलसने के कई मामले सामने आ चुके हैं. दो दिन पहले भी एक सात साल के बच्चे की आंख पटाखे से झुलस गई थी और वह देखने में असमर्थ हो गया था. त्रिलोक के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ. ऐसे हादसे यह चेतावनी देते हैं कि पटाखे चलाते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.

घायल का भाई विजेंद्र ने बताया कि भाई त्रिलोक का जन्मदिन मना रहे थे, पटाखा नहीं चला तो देखने गया और अचानक फट गया, जिससे उसकी दोनों आंखें चली गईं, डॉक्टर भी नहीं मिला.

दिवाली के दिन कई तरह के हादसे हुए, जिसमें झुंझुनू के 22 वर्षीय रवि भी ऐसे ही हादसे का शिकार बने. रवि ने बताया कि उसके दोस्त पाइप में गंधक और पोटास का जुगाड़ पटाखा जला रहे थे, तभी चिंगारी उड़कर उसके चेहरे और आंख में जा लगी. रवि को गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया. इधर, डीग भरतपुर के 7 वर्षीय अर्थात की आंख भी फुलझड़ी की चिंगारी से झुलस गई.

