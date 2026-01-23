Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

न घोड़ी न कार... हेलीकॉप्टर से निकली बारात! पोते ने दादा की इच्छा ऐसे की पूरी

Rajasthan Amazing Marriage: अलवर जिले में बड़ौदा मेव पुलिस थाना क्षेत्र के बाई गांव से आज एक अनोखी और यादगार बारात देखने को मिली.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Jugal Kishore
Published: Jan 23, 2026, 11:44 PM IST | Updated: Jan 23, 2026, 11:44 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं सेव टमाटर की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Sev Tamatar Ki Sabzi

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं सेव टमाटर की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान के युवाओं की बल्ले-बल्ले! सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर CM भजनलाल ने दिया खास तोहफा
9 Photos
cm bhajanlal sharma

राजस्थान के युवाओं की बल्ले-बल्ले! सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर CM भजनलाल ने दिया खास तोहफा

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट

मेहरानगढ़ फोर्ट में लगेगा सिनेमा का महाकुंभ! RIFF 2026 की डेट्स हुईं फाइनल, पढ़ें चौथी और अंतिम लिस्ट
7 Photos
jodhpur news

मेहरानगढ़ फोर्ट में लगेगा सिनेमा का महाकुंभ! RIFF 2026 की डेट्स हुईं फाइनल, पढ़ें चौथी और अंतिम लिस्ट

न घोड़ी न कार... हेलीकॉप्टर से निकली बारात! पोते ने दादा की इच्छा ऐसे की पूरी

Rajasthan Amazing Marriage: राजस्थान के अलवर जिले में बड़ौदा मेव पुलिस थाना क्षेत्र के बाई गांव से आज एक अनोखी और यादगार बारात देखने को मिली. दूल्हा कृष्ण गुर्जर दादा की वर्षों पुरानी इच्छा को पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर से बारात लेकर डीग जिले के रामबाग गांव दुल्हन को लेने रवाना हुआ.

खुशी के इस खास मौके पर पूरा परिवार उत्साह से भरा नजर आया. खास बात यह रही कि दूल्हा कृष्ण गुर्जर अभी पढ़ाई कर रहा है. वहीं दुल्हन नेहा भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है. दुल्हन के पिता रामकिशन राणा जाने-माने बिजनेसमैन हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दूल्हे के पिता मुकेश गुर्जर ने बताया कि उनके पिता विश्राम गुर्जर की इच्छा थी कि वे अपने पोते की शादी में हेलीकॉप्टर से बारात जाते देखें. इस सपने को साकार करने के लिए गांव में ही अस्थायी हेलीपैड बनाया गया, जहां से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी.

हेलीकॉप्टर को देखने के लिए गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े. मुकेश गुर्जर (दूल्हे के पिता) ने बताया कि मेरे पिताजी विश्राम गुर्जर की इच्छा थी कि पोते की शादी में हेलीकॉप्टर से बारात जाए. आज उनकी यह इच्छा पूरी हो रही है. हमें बहुत खुशी है कि परिवार के साथ मिलकर यह सपना साकार कर पाए.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

जयपुर के जवाहर नगर कच्ची बस्ती में बसंत पंचमी पर सर्द हवाओं में बच्चों को राहत मिली. माधव संस्कार केन्द्र पर बस्ती के बच्चों को गर्म टोपी और स्वेटर का वितरण किया गया. बसंत पंचमी पर जवाहर नगर बस्ती में RSS के पूर्व प्रचारक की ओर से माधव संस्कार केंद्र में चलाए जा रहे मां सरस्वती का पूजन किया गया.

कार्यक्रम में पुण्यार्थम के सचिव संजय कुमार, क्रीड़ा भारती के मेघ सिंह चौहान, सनातन फाऊंडेशन के अध्यक्ष उम्मेद सिंह, सचिव रणजीत सिंह उपस्थित रहे. इस दौरान बच्चों ने मां सरस्वती की आराधना के साथ संस्कृत में मंत्रोच्चार किया, तो वहां मौजूद अतिथि मंत्र मुक्त रह गए. कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने सेवा कार्य की सराहना करते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के कार्य का संकल्प लिया. सनातन फाउंडेशन समय-समय पर समाज में अनेक प्रकार के सेवा कार्य करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news