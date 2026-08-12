/अलवर आ रहे अमित शाह! 16 अगस्त को देंगे ₹700 करोड़ का बड़ा तोहफा, बदलेगी शहर की तस्वीर

Alwar News: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को राजस्थान के अलवर दौरे पर आएंगे. उनके इस दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं. अमित शाह अलवर के विजय नगर मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे. भाजपा की ओर से इस सभा में करीब एक लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है.

700 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात

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अमित शाह अपने अलवर दौरे के दौरान जिले को 700 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. इनमें सरस डेयरी के करीब 250 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले नए संयंत्र का शिलान्यास प्रमुख रूप से शामिल है. इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन भी किया जाएगा.

मेडिकल कॉलेज का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज किए जाने की तैयारी है. ऐसे में अमित शाह का यह दौरा अलवर के विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

विजय नगर मैदान में होगी बड़ी जनसभा

अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर विजय नगर मैदान में तैयारियां लगातार जारी हैं. भाजपा की ओर से बड़ी संख्या में लोगों को सभा में लाने की तैयारी की जा रही है. पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है.

केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव भी कार्यक्रम की तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. वह अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं. अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा के भी मौजूद रहने की जानकारी दी गई है.

प्रशासन ने भी संभाला मोर्चा

अमित शाह के दौरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा, यातायात और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर बैठकें की जा रही हैं. जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला और एसपी सुधीर चौधरी ने विजय नगर मैदान पहुंचकर सभा स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

शहर में भी तैयारियों का असर दिखाई दे रहा है. साफ-सफाई के साथ रोड लाइट और डिवाइडरों पर रंग-रोगन का काम तेजी से कराया जा रहा है.

सभा स्थल पर तैयार हो रहा बड़ा डोम और हेलीपैड

सभा में आने वाले लोगों की सुविधा को देखते हुए विजय नगर मैदान में बड़े वाटरप्रूफ डोम लगाए जा रहे हैं. वहीं अमित शाह के हेलिकॉप्टर की लैंडिंग के लिए सभा स्थल के पास ही हेलीपैड तैयार किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक अमित शाह करीब दोपहर 12 बजे अलवर पहुंचेंगे. इसके बाद वह विजय नगर मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे. उनके दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और प्रशासन भी कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है.